الجارحي: مصر ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الأربعاء إن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير.وكان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار نهاية ينايرولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل في كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الحكومة يوم الأربعاء، وفق م



قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الأربعاء إن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير.

وكان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار نهاية يناير

ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل في كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الحكومة يوم الأربعاء، وفق ما نقلته رويترز.

كانت مصر باعت في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.