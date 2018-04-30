الجارحي: مخصصات التعليم والصحة في الموازنة قد لا تكون مناسبة

سمرالسيد:قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة فى بعض الاحيان قد تضع نسب ومخصصات سنوية لقطاعي التعليم والصحة فى الموازنة العامة بشكل لا يتناسب مع ما يجب ان يتم ، مبررا ذلك بأنه يتم العمل على العديد من الملفات فى نفس التوقيت فهناك خطة لزيادة الاستثمار وتخف

سمرالسيد:

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة فى بعض الاحيان قد تضع نسب ومخصصات سنوية لقطاعي التعليم والصحة فى الموازنة العامة بشكل لا يتناسب مع ما يجب ان يتم ، مبررا ذلك بأنه يتم العمل على العديد من الملفات فى نفس التوقيت فهناك خطة لزيادة الاستثمار وتخفيض عجز الموازنة وزيادة شبكات الحماية الاجتماعية وهذا يضع الحكومة تحت ضغط لمحاولة التوازن الجيد بين تلك الملفات.

وأضاف الجارحي، فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، أن الدولة توازن بين الاجراءات التى تنفذها ومحاولة تقليل الضغوطات من خلال تنفيذ شبكات الحماية الاجتماعية وايجاد فرص عمل.