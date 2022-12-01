«الجارحي للصلب» يرفع أسعار الحديد اليوم إلى 1700 جنيه للطن

أعلن مصنع الجارحي للصلب عن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 1-12-2022 للشهر الثاني على التوالي بواقع 1700 جنيه للطن، وفقا لما أعلنه المصنع منذ قليل ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم.

وعلمت المال من محب شفيق عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”المال” أن شركة الجارحي للصلب قامت بإرسال إخطار لوكلائها بزيادة سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21100 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

وأضاف شفيق أن الجارحي لحقت بشركة بشاي التى أعلنت عن زيادة كبيرة أمس، موضحا أن سعر طن الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد سيصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء أن الجارحي قامت بالزيادة بعد إعلان السويس للصلب وحديد المصريين زيادة أسعارهما بواقع 800 جنيه منذ قليل ، لافتا إلى أن سعر طن حديد الجارحي سيصل وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 21.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة للمستهلك.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول في اتحاد الصناعات، إن الزيادات الجديدة في أسعار حديد الجارحي غير مبررة لاسيما أن شركات أخرى أعلنت زيادات بنصف الزيادة التي أعلنتها الجارحي للصلب.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر لدى المصانع مجددا يرجع إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من تراجع مبيعات الحديد بشكل ملحوظ منذ أشهر، مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.