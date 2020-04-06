اقتصاد وأسواق

«الجارحي للصلب» : لن نتخلى عن عمالنا.. وعلى رجال الأعمال تحمل مسئوليتهم الوطنية والإنسانية

دعم وتمويل 126 الف كرتونة مواد غذائية لمساعدة المتضررين وغير القادرين بالتعاون مع جمعية الاورمان.
محمد ريحان 5:39 م, الأثنين, 6 أبريل 20 5:39 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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أكد محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات الجارحي للصلب أن شركته لن تتخلى عن عمالها وموظفيها خلال الفترة الحالية التي تشهد تراجعًا كبيرًا في الأعمال بسبب فيروس كورونا.

وأضاف: “دورنا كرجال أعمال هو طمأنة العاملين لدينا بعد كل هذه السنوات من الإخلاص والتفاني في العمل، ولن يكون نصيبهم منا التخلي عنهم في هذه الظروف”.

وأكد الجارحي أن التصريحات الأخيرة لبعض رجال الأعمال غير موفقة تمامًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف وتعاضد كل الأطرف، وأولهم رجال الأعمال والقادرين والذين أدعوهم للحفاظ على العمال والموظفين وتحمل مسئوليتهم الوطنية والإنسانية.

وأضاف الجارحي: “تصريحات سيادة الرئيس تؤكد كل الوقت أن الأولوية للمواطن والشباب وعليه فلن تكون أولويتنا للمادة”.

وكشف الجارحي عن أن مجموعته تضم ألفي عامل وموظف، ولن يتأثر أي واحد منهم خلال الفترة المقبلة، كما تم منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر حفاظا عليهم من فيروس كورونا.

وأكد أنه في إطار الدور المجتمعي للمجموعة ، قامت بدعم وتمويل 126 الف كرتونة مواد غذائية لمساعدة أهالينا المتضررين وغير القادرين خلال الظروف الحالية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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