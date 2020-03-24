الجارحي للصلب تمنح عمال مصانعها إجازة أسبوعين بعد «حظر التحرك»

العمل بالأقسام التى تتضمن البيع والتسليمات وخلافه يكون بنظام التناوب وذلك في الفترة من 9 صباحا وحتي الثالثة مساءً

أعلنت مجموعة الجارحي للصلب عن إعطاء كافة العاملين بالمجموعة اجازة لمدة أسبوعين بداية من 1 ابريل وحتي 15 ابريل مدفوعة الأجر ، بعد اعلان قرار حظر التحرك بداية من اليوم 25 مارس.

وكشفت مصادر مسؤولة في تصريحات لـ”المال”، عن إصدار الشركة قرارا بأن يكون نظام العمل خلال الفترة من 25 -31 مارس بنظام الوردية الواحدة خلال الصباح. صورة من القرار

وأضافت أن تلك القرارات تأتي على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليوم وأبرزها حظر التحرك لمدة أسبوعين من الساعه 7 مساءً وحتي السادسة صباحا مع غلق كافة المحال التجارية والنوادي ومراكز الشباب وغيرها في السابعه مساءً.

وقررت الشركة أن مديري العمل بالمصانع تحديد ما يتناسب مع نظام العمل خلال الفترة المقبلة ومدي حاجتهم من العاملين بما يتماشي مع قرارات خفض العمالة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن العمل بالأقسام التى تتضمن البيع والتسليمات وخلافه يكون بنظام التناوب وذلك في الفترة من 9 صباحا وحتي الثالثة مساءً.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا ، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.