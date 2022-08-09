الجارحي للصلب ترفع أسعار الحديد 250 جنيها للطن اليوم

أعلنت شركة حديد الجارحي للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر اغسطس الحالى بواقع 250 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 9-8-2022.

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء ، إن حديد الجارحي للصلب أرسل إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر اغسطس بواقع 250 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 17550 جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر الحديد اليوم

وتوقع شفيق للمال أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد الجارحي للمستهلك بسعر 17800-17900 جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه تسبب في ارتفع سعر الحديد في مصر مجددا بعد انخفاضه واستقراره على مدار الشهرين الماضيين .

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد عز والذي يسجل نحو 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها، اليوم

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات بين الصين والولايات المتحدة مما أثر على البورصات العالمية

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية