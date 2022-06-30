«الجارحي للصلب» تخفض أسعار الحديد اليوم 30-6-2022 بواقع 550 جنيها للطن

مازالت أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 30-6-2022 تواصل انخفاضها بشكل ملحوظ على مدار التعاملات حيث أعلنت شركة حديد الجارحي للصلب خفض سعر طن الحديد بواقع 550 جنيها للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الجمعة 1-7-2022 .

سعر حديد التسليح

ويسجل التراجع الأكبر في سعر الحديد من نصيب حديد الجارحي بعد إعلانها تراجع الطن خلال يوليو المقبل لتسجل أسعار الحديد في مصر الخاصة بالجارحي للصلب نحو 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، بعد إعلان عدد من المصانع انخفاض السعر.

ووفقا لتجار الحديد فإنه بعد إعلان الجارحي للصلب خفض الأسعار فمن المرتقب أن يسجل سعر الطن نحو 17600 جنيه لصالح المستهلك بعد إضافة النولون ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

ويأتي السبب الرئيسي في التراجع الكبير إلى هبوط سعر الخردة عالميا وسعر البليت مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الأسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بتحرك الطلب على حديد التسليح خلال أيام.

كانت شركة عز للصلب قد خفضت أسعارها بواقع 500 جنيه للطن لتسجل 17670 جنيها فيما تسجل حديد بشاي نحو 17550 جنيها للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز خلال ساعات.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.



وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية