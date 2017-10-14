الجارحي: عبء الإصلاح وتحرير الصرف أصبح خلفنا

مها أبوودن:التقى عمرو الجارحى، وزير المالية بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين بحضور الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية بالعاصمة واشنطن، وذلك فى إطار لقاءاته الخارجية بواشنطن.وتناول الاجتماع آفاق الاقتصاد المصرى وأثر ب

مها أبوودن:

التقى عمرو الجارحى، وزير المالية بمجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين بحضور الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية بالعاصمة واشنطن، وذلك فى إطار لقاءاته الخارجية بواشنطن.

وتناول الاجتماع آفاق الاقتصاد المصرى وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأضاف الجارحى أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة وأننا على المسار الصحيح، ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا فى الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهى وأصبحت الأسواق الآن أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، إضافة إلى أن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقرا لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية إكثر استهدافا لمحدودى الدخل بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى ١٤٪‏ فى يوليو ٢٠١٧ وسنقوم بالاستمرار فى تحسين كفاءة الانفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.

واستعرض الوزير ومعيط أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، واعتزامهما إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولى اهتماما خاصا بتفعيل منظوة الدفع الإلكترونى للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى.

وأشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضى قدما بالإصلاحات الاقتصاية بالرغم من صعوبتها، وعلى جهود وزير المالية فى العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم فى مصر، حيث يقومون باختيار البلدان التى تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.