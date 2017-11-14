الجارحي : رفع سعر الفائدة لإغراء المواطنين بالادخار وسحب السيولة

أحمد صبرى كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن رفع البنك المركزى الفائدة على الإيداع بشكل مستمر جاء لإغراء المواطنين بالادخار وسحب السيولة منهم وحثهم على تقليل الاعتماد على السيولة الدولارية. وأضاف، فى لقائه مع خالد صلاح فى برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن ارتفاع الف

أحمد صبرى





كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن رفع البنك المركزى الفائدة على الإيداع بشكل مستمر جاء لإغراء المواطنين بالادخار وسحب السيولة منهم وحثهم على تقليل الاعتماد على السيولة الدولارية.

وأضاف، فى لقائه مع خالد صلاح فى برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن ارتفاع الفائدة جاء بسبب التضخم الكبير، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًّا بسعر الفائدة بعد انخفاض التضخم فى آخر 3 شهور.

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالي خلال آخِر اجتماعين لها في أغسطس ونهاية سبتمبر الماضيين، وهو ما قُوبل بالاستهجان من المستثمرين.