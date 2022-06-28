«الجارحي» توقع بروتوكولا مع «كونتكت» لتقسيط حديد التسليح للتجار والمستهلكين

وقعت مجموعة حديد الجارحي اتفاقية تعاون مع كونتكت للتخصيم؛ لإتاحة إمكانية الشراء الميسر لعملائها وموظفيها عبر خدمة التقسيط تخفيفا للأعباء المالية على الجميع ، وفي إطار حرص المجموعة لتحقيق متطلبات السوق على مستوى تنوع وجودة المنتجات بالتوازي مع مراعاة عدم المغالاة وتحقيق المواءمة المالية لجميع العملاء.

وأكدت مجموعة الجارحي على حرصها للتجاوب مع احتياجات العملاء المتزايدة عبر استثمار ثورة المعلومات والخدمات التمويلية والمالية المتنوعة، من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت المالية القابضة، المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية.

وبموجب الاتفاقية تضمن “حديد الجارحي” توفير عدد من الحلول والأدوات التمويلية المبتكرة لعملاء المجموعة التي تحاول لعب دور في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل عملائها، وبما يتيح للشركة أيضًا توسع قاعدة عملائها من مختلف الشرائح والفئات.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تقدم لموظفي مجموعة حديد الجارحي تسهيلات تمويلية بفائدة مميزة على منتجات كونتكت المختلفة في التمويل الاستهلاكي والعقاري من خلال شركاتها المختلفة.

وقالت مجموعة كونتكت المالية القابضة: “إن اتفاقية شركة كونتكت مع مجموعة حديد الجارحي تعكس خبرة أداء المجموعة كواحدة من كبرى شركات الحديد والصلب في مصر”.

ومن جانبه، اعتبر “الجارحي” أن هذا التعاون سيحدث تأثيرًا وتغييرًا كبيرين في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الاتفاق تم بأسعار فائدة تنافسية، ومتماشيًا مع خطط المجموعة للوصول إلى حلول تمويلية لتسريع وتيرة أعمال الصناعة الخاصة بالشركة.

جدير بالذكر، أن “مجموعة الجارحي” تتكون من ثلاث شركات؛ شركة مصر الوطنية للصلب بالسويس، والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بالسويس، والمصرية للصلب بمدينة العبور، بما مكنها من ضخ حوالي مليون طن متري في السوق لتصبح واحدة من أكبر شركات الحديد والصلب في السوق المصرية.