الجارحي: الدين العام تضاعف 5 مرات خلال 10 سنوات

مها أبوودن قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدين العام تضاعف 5 مرات في أخر 10 سنوات، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وتردي حال كافة الأنشطة.وأشار الجارحي، خلال مؤتمر تعزيز الموارد المحلية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء،

مها أبوودن

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدين العام تضاعف 5 مرات في أخر 10 سنوات، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وتردي حال كافة الأنشطة.

وأشار الجارحي، خلال مؤتمر تعزيز الموارد المحلية، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى أن عدم حشد الموارد وانخفاض معدلات النمو إلى درجات غير مسبوقة وصلت إلى حد 1.2%، ما أدى للمزيد من القروض والديون.

وأكد الجارحي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر شاملًا خطوة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، أسهمت في تحسن النشاط الاقتصادي وضبط الميزان التجاري، وظهرت أثار التحسن الناتجة عن الإصلاحات في شكل المزيد من الاستثمارات وانخفاض الواردات مقابل المصروفات.