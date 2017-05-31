الجارحي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 136 مليار جنيه

خالد بدر الدين: أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن. وذكرت وكالة رويترز إن البنك المركزي…

خالد بدر الدين:

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز إن البنك المركزي المصري حررسعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية ضمن جهود مصر لجذب التدفقات الأجنبية لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

ومن جهة أخرى أكد أيضا طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو الجارى.