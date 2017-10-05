الجارحي: ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 464 مليار جنيه

مها أبوودنأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الضرائب هي العمود الفقرى لإيرادات الدولة للإنفاق على العديد من بنود الموازنة منها الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تحقق من حصيلة يؤكد جهود وأداء العاملين المتميز الأمر الذي نتج عنه زيادة الحصيلة الضريبية إلى 464 مليار جنيه مقابل 352 مليار جن

مها أبوودن

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الضرائب هي العمود الفقرى لإيرادات الدولة للإنفاق على العديد من بنود الموازنة منها الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تحقق من حصيلة يؤكد جهود وأداء العاملين المتميز الأمر الذي نتج عنه زيادة الحصيلة الضريبية إلى 464 مليار جنيه مقابل 352 مليار جنيه العام المالى الماضى 2016/2017 بنسبة نمو نحو 32%.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بعدد من قيادات وموظفى مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، وذلك بهدف مناقشة سير العمل بالمصلحة، وتطوير أداء المنظومة الضريبية وحفز العاملين على بذل المزيد من الجهد.

وأكد الجارحى على أهمية وضرورة تطوير العمل بكافة المصالح الإيرادية وتوفير كافة الإمكانيات والسبل للعاملين بها للحصول على أداء متميز، وهو ما تقوم به وزارة المالية من توفير مناخ وبيئة عمل مناسبة وتحديث الأجهزة لاستكمال منظومة ميكنة العمل بتلك المصالح، مما يعمل على توفير الوقت والجهد والحصول على قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوح وتساعد على حصر المستهدفين من الضرائب.

وفيما يتعلق بالحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 /2018، أوضح الجارحى أننا تخطينا 100% من الحصيلة المستهدفة الأمر الذي يعكس الجهد المبذول من العاملين بالمصالح الايرادية والمأموريات الضريبية التابعة لها.

ولفت إلى أنه تم بالفعل وضع آليات حوافز العاملين وربط مكافآت العاملين بالحصيلة الضريبية، فكلما زادت الحصيلة الضريبية كلما زاد العائد على الموظف وهو ما يشكل حافزا للعاملين بالمصلحة على بذل المزيد من الجهد، بالإضافة إلى العمل بمبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات الوظيفية.

وأشار الوزير إلى أننا نهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية لكافة العاملين بمصلحة الضرائب في إطار الآليات القانونية وبما يحقق مصالح العاملين.

من جانبه، أكد عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الهدف من اللقاء هو الاستماع للمشكلات التي تواجه العاملين خلال أداء الأعمال سواء داخل المصلحة أو خارجها، مؤكدا أن وزارة المالية تدعم كل ما ييسر العمل داخل المصلحة، فالجهد البشري هو أساس نجاح منظومة العمل داخل المصلحة لذلك نسعى إلى توفير أفضل بيئة عمل للجميع، ونضع بالفعل معايير حقيقية ومنصفة لتقييم الأداء الخاص بالعاملين لتحديد القيم المناسبة للتحفيز المالى.

وأشار المنير إلى أننا نعمل وفقا لخطة موضوعة طويلة الأجل وسياسات مدروسة ويتم قياس النجاح، بما يجب أن يتم وليس بما تم على أرض الواقع وهو جيد.

وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مصلحة الضرائب تعد أول مصلحة بوزارة المالية تطبق منظومة ( GFMIS) وربطها بحساب الخزانة الموحد ( TSA )، كما حققت المصلحة التزام ساهم في نجاح المنظومة، مشيدا بدور موظفى المصلحة في انجاح وتطبيق المنظومة.

وفى نهاية اللقاء، وجه وزير المالية الشكر والتقدير لكافة العاملين بمصلحة الضرائب لما قدموه من جهد وأداء متميز، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للارتقاء بمصلحة الضرائب، وأنها صرح عظيم والمصدر الأساسى لإيرادات الدولة وأن السنوات القادمة سوف تشهد المزيد من التطوير داخل أروقة المصلحة.