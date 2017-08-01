الجارحي : إغلاق 61 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري للدولة

كتبت مها أبوودنأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن وزارة المالية وقعت على بروتوكول مع البنك المركزى لإغلاق 61 ألف حساب فرعى تابع للجهات الإدارية للدولة، كما نص البروتوكول على قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم: إن الوزار

كتبت مها أبوودن

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن وزارة المالية وقعت على بروتوكول مع البنك المركزى لإغلاق 61 ألف حساب فرعى تابع للجهات الإدارية للدولة، كما نص البروتوكول على قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم: إن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة بالكامل، وهى العملية التى ستؤدى إلى ترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 10٪، كما أنها ستسهم فى تعظيم الإيرادات أيضا.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة ميكنة الموازنة العامة تعمل على محورين هامين، الأول ميكنة عملية الدفع والتحصيل، والتى انتهت بوقف التعامل بالشيكات الورقية، أما المحور الثانى فهو ميكنة أوامر الدفع.

حضر المؤتمر نائبا الوزير الدكتور محمد معيط وأحمد كجوك، فضلا عن رؤساء المصالح الإيرادية الثلاث الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.