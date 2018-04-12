الجارحى: 110-115 مليارا قيمة دعم الوقود بنهاية 2017/2018

نستهدف طرح سندات بقيمة 6-7 مليارات دولار نهاية العاممها أبو ودنقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن استهلاك المواد البترولية انخفض بنسبة 2-3% منذ بداية العام المالى الحالى، نتيجة تراجع معدلات الطلب بعد ارتفاع الأسعار.وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر إطلاق الشبكة المالية الحك

نستهدف طرح سندات بقيمة 6-7 مليارات دولار نهاية العام





مها أبو ودن

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن استهلاك المواد البترولية انخفض بنسبة 2-3% منذ بداية العام المالى الحالى، نتيجة تراجع معدلات الطلب بعد ارتفاع الأسعار.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر إطلاق الشبكة المالية الحكومية، أن وزارته تستهدف طرح ما بين 6-7 مليارات دولار سندات دولية فى الخارج بنهاية العام الحالى أو بداية 2019.

وأكد الوزير أن المراجعة المقبلة لصندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادى ستتم خلال شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال مارس الماضى عن الفترة التى سبقت ذلك الشهر.

وقال الوزير إن فاتورة دعم المواد البترولية ستبلغ مع نهاية العام المالى الحالى ما بين 110-115 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات تم احتسابها عند وضد مشروع الموازنة للعام الحالى، كاشفا أن سعر البترول العالمى لمستهدف فى الموازنة المقبلة يبلغ 67 دولارا للبرميل.