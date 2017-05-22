الجارحى يلتقي وفد البنك الآسيوي في أول زياراته لمصر منذ تأسيسه

تستضيف القاهرة، اليوم الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من كبار المسئولين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويلتقي عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي بنائب رئيس البنك للسياسات والاستراتيجيات يو آخيم فون امسبرج، والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليا تلبية لدعوة من الجانب المصري.

وصرح عمرو الجارحي بأن الزيارة هى الأولى لوفد من البنك الآسيوي منذ تأسيسه عام 2015، وتستهدف بحث فرص الاستثمار في مصر والآليات المختلفة لتمويل بعض المشروعات المصرية بقطاع البنية التحتية التي تركز عليه مصر حاليا.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تحديد والاتفاق على المشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها خلال الفترة المقبلة.

يشارك في الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي تم انتخابه مديرا تنفيذيا لمجموعة الدول غير الآسيوية والأوروبية الأعضاء بالبنك الآسيوى، ومن مهامه بالبنك الآسيوي تمثيل وتقديم مقترحات الدول التي يمثلها الجانب المصرى، إلى جانب تنسيق المواقف فيما يتعلق بإدارة العمل التنفيذي بالبنك، والموافقة على تمويل المشروعات المقدمة.

وأكد عمرو الجارحى على اهتمام وفد البنك الآسيوي بلقاء مسئولي الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، كونه أحد أكبر المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تتيح فرصا استثمارية هائلة في الأنشطة والقطاعات التي تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، بالإضافة إلى اهتمام الوفد بزيارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيلتقون المدير التنفيذي للمشروع لدراسة إمكانية وفرص تمويل مشروعات البنية التحتية للعاصمة الجديدة، وهو المشروع الذي يتوافق مع أحد أهم محاور سياسات البنك الآسيوي، وهي تمويل واستثمار مشروعات المدن والمجتمعات المستدامة.

وكشف الجارحي عن الترتيب لعقد اجتماع للوفد مع نائب محافظ البنك المركزي المصري، للاطلاع على آخر تطورات السياسة النقدية، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى مع كبار المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إمكانية المشاركة فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة، كما سيتم لقاء لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى وكذلك قيادات بنكي الأهلي ومصر، للتعرف على آليات التمويل المختلفة التي يقدمها الجهاز المصرفي المصري لمشروعات البنية التحتية بشكل عام بمصر، ودراسة إمكانية وضع أطر للتعاون البناء في هذا الصدد مع البنك الآسيوي ليقدم بدوره تمويلا مستقبليا لبعض تلك المشروعات.

كما سيجتمع وفد البنك الآسيوي مع ممثلي البنوك الدولية في مصر مثل البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة التعمير والإنشاء وكذلك مع قيادات المجموعة المالية (هيرميس)، وأيضا مع عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية وذلك للتعرف علي المشروعات التي تعمل الوحدة علي تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P.

وتكتسب تلك الزيارة أهمية خاصة، نظرا لأنها تسبق اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي، والمقرر عقده بكوريا الجنوبية الشهر المقبل والذى سيمثل مصر في هذا الاجتماع السيد وزير المالية عمرو الجارحي بصفته محافظ مصر في البنك الآسيوي.

جدير بالذكر أن البنك الآسيوي تأسس عام 2015، وانضمت مصر للبنك كعضو غير مؤسس إقليمي عام 2016، ويضم البنك حاليا نحو 57 عضوا، منهم 37 عضوا إقليميا و20 عضوا غير إقليمي، منهم مصر.