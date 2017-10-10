الجارحى يشارك فى اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

مها أبوودنيغادر القاهرة غدا (الأربعاء) عمرو الجارحى وزير المالية على رأس وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وذلك لحضور الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.ومن

مها أبوودن

يغادر القاهرة غدا (الأربعاء) عمرو الجارحى وزير المالية على رأس وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وذلك لحضور الاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقى الجارحى عددا من مسئولى صندوق النقد وفى مقدمتهم كرستين لاجارد مدير الصندوق والدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى وجهاد ازور مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والاتفاق على أجندة زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة نهاية أكتوبر الحالى لمراجعة ما تحقق من إصلاحات ونتائج ايجابية، كما ستتم مناقشة سبل تعزيز الدعم الفنى لمصر ولوزارة المالية خلال الفترة المقبلة.

كما يعقد عددا من المباحثات مع مسئولى البنك الدولى للتباحث حول سبل دعم برامج الإصلاح الاقتصادى بمصر واطلاعهم على آخر التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد.

وفى إطار علاقات مصر مع المؤسسات الدولية، يلتقى أيضا الجارحى رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وقيادات مؤسسة التعاون الدولى اليابانى (جايكا) والبنك اليابانى للتعاون الدولى (جبيك).

وكذلك سيقوم سيشارك فى فعاليات اجتماع مجموعة العشرين الوزارى نظرا لالتحاق مصر بمبادرة ” التعاون مع أفريقيا ” التى أطلقتها مجموعة العشرين تحت رئاسة ألمانيا وتهدف الى تعزيز العلاقات بين دول أفريقيا وفتح باب للتعاون بين المستثمرين الأجانب والدول الأفريقية من خلال الإصلاح الاقتصادى والمالى وتطوير الأطر المؤسسية بالدول، بهدف خفض مستوى مخاطر الاستثمار فى أفريقيا وتحويلها الى منطقة أكثر جاذبية للاستثمار فى المستقبل.

كما يتضمن جدول أعمال وزير المالية لقاءات مشتركة مع وفود مشاركة فى الاجتماعات السنوية لشركات التقييم الكبرى موديز وفيتش واس اند بى ومن المتوقع أن يتحدث فى العديد من المنتديات واللقاءات المهمة فى حضور ممثلى مجتمع الأعمال والبنوك والمؤسسات الدولية وكذلك كبرى الشركات الأمريكية والعالمية المستثمرة بمصر مثل وفد جى بى مورجان وبى ان بى باريبا وسيتى جروب وايه بى سى بنك واى سى بى سى ستاندرد بنك وستاندرد شارترد ومجموعة ستاندرد بنك ودويتشه بنك.

كما سيحضر الجارحى والوفد المرافق به عددا من الاجتماعات والندوات التى تتعلق بالتنمية والأسواق الناشئة والمرتبطة بتغيير المناخ والسياسات المالية، كما يشارك فى اجتماعات وزراء مالية ومحافظى بنوك مجموعة الـ 20.