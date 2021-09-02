«الجارحى» يترأس اتحاد مصدرى الأقطان..وانتخابات الدورة الجديدة أكتوبر المقبل

يعتزم اتحاد مصدرى الأقطان إجراء انتخابات لدورة جديدة فى بداية أكتوبر المقبل، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات فى يناير 2022.

ويتولى الاتحاد، وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه 70 شركة.

وكشفت مصادر لجريدة «المال» عن أن اتحاد مصدرى الأقطان يديره حاليا محمد الجارحى رئيس مجلس إدارة شركة الجارحى لتجارة وتصدير الأقطان والوكيل الثانى لمجلس إدارة الاتحاد، بدلا من عزة قبارى رئيس الاتحاد رسميا فى تشكيله الأخير.

وتركت «قبارى» منصبها عقب انتهاء رئاستها لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، بعد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بدمج كافة شركات الأقطان الحكومية ،المدرجة تحت مظلة اتحاد مصدرى الأقطان فى كيان واحد، وهو شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الوحيدة التى ستكون مدرجة لدى الاتحاد.

والشركات المندمجة هى مصر لحليج الأقطان، والوادى لتجارة وحليج الأقطان، وإسكندرية التجارية، والدلتا لحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وبورسعيد لتصدير الأقطان، ومصر لتصدير الأقطان، والشرقية للأقطان، والشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان.

جدير بالذكر أنه من شروط رئاسة اتحاد الأقطان، تولى صاحب المقعد، مسئولية رئاسة إحدى شركات الأقطان العاملة تحت مظلة الاتحاد.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضوا، بينهم 12 بالانتخاب، و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد، وبين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

وأجرى مؤخراً تعديل محدود على تشكيل اتحاد مصدرى الأقطان إذ تم تعيين أحمد رفعت العسقلانى رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، بدلا من أشرف مختار فى عضوية لجنة اتحاد مصدرى الأقطان والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2019 وذلك حتى نهاية الدورة الحالية، وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة الصادر فى يونيو الماضى.

وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى 2021/2020 والذى انتهى فى آخر أغسطس الماضى نحو 237.4 مليون دولار سجلتها قرابة 30 شركة متنافسة من إجمالى 70 شركة لدى مظلة اتحاد مصدرى الأقطان.

وبلغ حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية 1.76 مليون قنطار قطن خلال موسم 2021/2020 مقابل 1.3 مليون قنطار فى موسم 2020/2019.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من القطن للعام الجارى نحو 1.6 مليون قنطار قطن.