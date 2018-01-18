الجارحى: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9 % هذا العام

خالد بدر الدينأعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الخميس إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما بين 4-4.5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مع خفض عجز الموازنة إلى نحو 9 % في 2017-2018 .وذكرت وكالة رويترز أن العجز الكلي الفعلي كان في السنة ال



خالد بدر الدين

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الخميس إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما بين 4-4.5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مع خفض عجز الموازنة إلى نحو 9 % في 2017-2018 .





وذكرت وكالة رويترز أن العجز الكلي الفعلي كان في السنة المالية 2016-2017 بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي .





وقال الجارحي في كلمة خلال مؤتمر ”حكاية وطن“، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 108 % ومن المستهدف خفضها إلى ما بين 70 و75 % في عام 2022 .





