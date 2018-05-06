الجارحى : نستهدف خفض الدين العام إلى ٨٠% من الناتج

مها أبوودن:أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا، يرجع إلي حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج لأن توقف الإصلاح كان أكبر مشكلة

مها أبوودن:

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا، يرجع إلي حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج لأن توقف الإصلاح كان أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وقال إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلي تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، فى افتتاح مؤتمر”النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر” والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية، حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلي جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

وأشار إلي أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري، توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف، وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تعمل علي خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق (٢٠١٦/٢٠١٧) لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم، وخفض معدلات الفائدة وأعبائها علي الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل علي تحسين مستويات المعيشة، عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة، والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا، فقد انخفضت من 13% إلي 11% حاليا، لافتا إلي أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج إلى مزيد من النمو الاقتصادي الذي يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلي أننا لازلنا في منتصف الطريق.

وقال إن المهمة لم تكن يسيرة فقد واجهتنا العديد من التحديات ولاتزال تواجهنا تحديات أخري لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح أنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة ولم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخري إلى القنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدأنا تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحياؤها من جديد عام 2016، لافتا إلي أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها علي الإصلاح.

وأشار إلي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية علي صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخري.

وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل علي إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، وضمها إلى الاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلي 15%.

وأكد أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط علي المواطن ولكننا نعمل علي توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلي أن الحكومة تعمل أيضا علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية، عبر التوسع في التصدير، خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية، لأن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا إلي دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة، خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.

