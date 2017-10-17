الجارحى: نخطط لتجديد اتفاق بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية

لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقديمها أبوودنأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدةعام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ج

لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي



مها أبوودن

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدةعام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وأضاف الجارحي، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الايرلندية .

وأشار الجارحي الي أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع علىبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ علي ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12مليار دولار

وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمرا عليها حتى الآن.

وأضاف الجارحي أنه مع استقرار معدلات التضخم فإن ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة .

وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضح الجارحي أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة الى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو .

وأكد الجارحي انه ليس هناك نيه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14% .

وأشار إلى أن نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2% ، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019.

وأكد تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

وأضاف “أننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا”.