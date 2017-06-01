الجارحى: مصر تسعى لأن تكون فاعلة فى حركة الصادرات العالمية

مها أبوودن قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر تسعى إلى أن تكون فاعلة في الاقتصاد العالمي من حيث حجم الصادرات المتداول عالميا. وأضاف في تصريحات له على هامش الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن مصر تشارك بما بين 15 – 20 مليار دولار وهو ما وصفه الوزير بـ "المتدني جدا

مها أبوودن

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر تسعى إلى أن تكون فاعلة في الاقتصاد العالمي من حيث حجم الصادرات المتداول عالميا.

وأضاف في تصريحات له على هامش الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن مصر تشارك بما بين 15 – 20 مليار دولار وهو ما وصفه الوزير بـ “المتدني جدا” موضحا أن المستهدف رفع حجم الصادرات إلى ما بين 40 مليارا إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أن وزارة الصناعة لديها خطة لزيادة الصادرات.

ومن جانب آخر، أكد الجارحي أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تسير بشكل جيد مؤكدا تطلع مصر لتنمية هذه العلاقات خصوصا في الجانب الاقتصادي.

وأوضح أن 25% من الصادرات المصرية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي ونحو ثلث الواردات تأتي منه.