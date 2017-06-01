الجارحى للصلب تثبت أسعار الحديد عند 10 آلاف جنيه

أعلنت شركة الجارحى للصلب عن تثبيت أسعارها بداية من اليوم ١ يونيو عند ١٠ آلاف جنيه للطن للمستهلك، وهو نفس السعر منذ منتصف شهر مايو الماضى.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها بأن سعر الطن للتجار بداية من ١ يونيو يصل إلى ٩٩٠٠ جنيه للطن.

وأوضح الدجوى فى تصريحات لـ”المال”، أن سعر الطن سيصل للمستهلك إلى ١٠ آلاف جنيه، شاملا ضريبة القيمة المضافة 13%، مشيرا إلى أن استقرار أسعار الخامات والدولار ساهم فى استقرار أسعار الحديد.

وكانت شركة حديد عز قد أعلنت عن تثبيت أسعار منتجاتها عند ٩٩٨٠ جنيها للطن بداية من يونيو الحالى.