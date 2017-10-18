استثمار

الجارحى: طرح سندات دولارية بأسعار فائدة أقل من السابق

مها أبوودنقال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة. ووفق بيان، أوضح الجارجي، أن تلك السندات الدولارية ستكون بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي تم طرحها في الفترات السابقة نظرا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأ
18 أكتوبر، 2017 18 أكتوبر، 2017

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مها أبوودن

قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة. 

ووفق بيان، أوضح الجارجي، أن تلك السندات الدولارية ستكون بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي تم طرحها في الفترات السابقة نظرا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

وأضاف الجارحي خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية،  أننا نمتلك برنامجا تمويليا داخليا وخارجيا سنويا نهدف من خلاله تنويع مصادر التمويل المختلفة في ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلى الإجمالي.

وقال إن الحكومة تتحرك فى هذا الإطار فى ظل ملاءتها المالية ، ووضع حجم الدين الخارجى .

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