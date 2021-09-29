«الجارحى» : بدء الموسم التصديرى الجديد للقطن رسمياً غدا..والإبقاء على شروط البيع دون تغيير

أعلن اتحاد مصدرى الأقطان، أن الموسم التصديرى الجديد للقطن (2021/ 2022 ) سيبدأ رسميًا غدا، ويستمر حتى أغسطس المقبل.

وكشف محمد الجارحى رئيس الاتحاد لـ«المال» – عقب الجمعية العمومية للاتحاد التى عقدت أمس الأول – أن المصدرين اتفقوا على تثبيت شروط البيع التى أقرت الموسم التصديرى الماضى (2020/ 2021 ) خلال التعاقدات الجديدة التى ستبدأ الشركات إجراءها نهاية الشهر الجارى.

فتح باب الترشح لمجلس الإدارة 3 – 6 أكتوبر والانتخابات 26 من الشهر ذاته

وأضاف أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد لدورة جديدة تستمر 3 سنوات خلال الفترة من 3-6 أكتوبر المقبل، وستجرى الانتخابات يوم 26 من الشهر ذاته، وسيستمر المجلس الحالى فى إدارة الاتحاد حتى نهاية العام الجارى، وسيبدأ المجلس الجديد عمله اعتبارًا من مطلع يناير المقبل ويستمر حتى 2024.

و يقوم الاتحاد بوضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج.

ويتولى رئاسة اتحاد مصدرى الأقطان حاليا محمد الجارحى رئيس مجلس إدارة شركة الجارحى لتجارة وتصدير الأقطان، والوكيل الثانى لمجلس إدارة الاتحاد، بدلا من عزة قبارى رئيس الاتحاد رسميا فى تشكيله الأخير.

محمد الجارحى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان

وتركت «قبارى» منصبها عقب انتهاء رئاستها لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، بعد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بدمج جميع شركات الأقطان الحكومية ،المدرجة تحت مظلة اتحاد مصدرى الأقطان فى كيان واحد، وهو شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الوحيدة التى ستكون مدرجة لدى الاتحاد.

جدير بالذكر أنه من شروط رئاسة اتحاد الأقطان، تولى صاحب المقعد، مسئولية رئاسة إحدى شركات الأقطان العاملة تحت مظلة الاتحاد.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضوا، بينهم 12 بالانتخاب، و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد، وبين المعينين إثنان ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من الأقطان بلغ خلال الموسم التصديرى الماضى ( 2020/ 2021 ) نحو 237.4 مليون دولار، بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه.

سعر تصدير «الذهب الأبيض» تحكمه آلية العرض والطلب خلال الموسم المقبل

فى سياق متصل، أكد «الجارحى» أن المصدرين رحبوا بمنظومة تسويق القطن لمحصول 2021، وأشادوا بنجاحها وتوصيلها لأعلى سعر للمزارعين، فضلًا عن محافظتها على جودة القطن المصرى ونقاء السلالات وإنهاء تهريب المحصول، وتعظيم دور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في الرقابة على المصانع وعدم تعاملها مع المحالج غير المرخصة مما يضبط المنظومة.

وعممت الحكومة لأول مرة نظام المزاد العلنى لتسويق أقطان محصول 2021 البالغ إنتاجيته 1.6 مليون قنطار.

ويختبر السوق لأول مرة قدرة الأسواق الخارجية على تقبل تسويق الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجديد (2021/ 2022) بالسعر المرتفع الذى سجلته خلال الموسم الحالى، وبلغت قيمة الزيادة فى سعر قنطار القطن الزهر (القطن ببذرته قبل حلجه) قرابة 2000 جنيه، بعد أن تجاوز 3800 جنيه فى أصناف وجه قبلى، مقابل 1796 جنيهًا بداية الموسم التسويقى الماضى.

وبلغت الزيادة فى سعر قنطار وجه بحرى 2000 جنيه أيضًا، بعد أن تجاوز 4500 جنيه مقابل 2100 فى بداية الموسم التسويقى الماضى.

وردًا على إمكانية تسويق الأقطان المصرية للخارج بالسعر المرتفع الذى اشترى به التجار القطن من المزارعين هذا العام، قال «الجارحى» إن سعر تصدير قنطار القطن خلال الموسم الجديد ستحكمه آلية العرض والطلب بالأسواق الخارجية.