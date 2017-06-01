الجارحى: الدفعة الثانية من قرض الصندوق الشهر الحالى

والمراجعة القادمة فى نوفمبر خالد بدر الدين أكد وزير المالية، عمرو الجارحي اليوم الخميس، أن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر القادمين. وقال الوزير، ردا على سؤال لرويترز على هامش ملتقى الأعمال المصرى الأوروبى: "سنحص

والمراجعة القادمة فى نوفمبر





خالد بدر الدين

أكد وزير المالية، عمرو الجارحي اليوم الخميس، أن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر القادمين.

وقال الوزير، ردا على سؤال لرويترز على هامش ملتقى الأعمال المصرى الأوروبى: “سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر، وعلى دفعتين خلال 2017-2018.”

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يتوزع على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وقام فريق من صندوق النقد بقيادة كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو من هذا العام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصاديا منذ نهاية 2015 يتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج أيضا قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في شهر مايو المنقضي، ولكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.