الثوم يرتفع.. أسعار الخضراوات اليوم في مصر 18-3-2021

صعدت أسعار الخضراوات، اليوم، بسوق العبور لتجارة الجملة في مصر الخميس 18-3-2021، خاصة الثوم، بينما تراجعت الطماطم والبطاطس، واستقرت بقية الأصناف في أسواق الجملة للخضراوات والفاكهة، طبقًا لتجار.

وقال تجار إن سعر البطاطس انخفض 75 قرشًا ليصل إلى 225 قرشًا، بدلًا من 3 جنيهات، والفلفل الرومي تراوح من 4 إلى 5 جنيهات، والثوم الأبيض ارتفع بقيمة نصف جنيه تقريبًا ليتراوح بين 6 و6.5 جنيه، بدلًا من 5 جنيهات إلى 6، والثوم الأحمر 8.5 بدلًا من 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس الأسود تراوح من 2.5 جنيه إلى 3 مقابل 4 جنيهات، والباذنجان الرومي من جنيهين ونصف إلى 4.5 جنيه.

وأوضحوا أن الباذنجان الأبيض تراوح بين 3.5 و5 جنيهات، والباذنجان المخدد 6 إلى 7 جنيهات، والليمون 12 إلى 14 جنيهًا، والكوسة جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه، والليمون “أضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

وأفادوا بأن سعر البسلة تراوح بين 4 و5 جنيهات، والفاصوليا من 7 إلى 12 جنيهًا، والجزر بين 75 قرشًا حتى 100 قرش بعرشه، والجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175 قرشًا، بتراجع 25 قرشًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر قفص الطماطم تراوح بين 25 و45 جنيهًا بانخفاض 5 جنيهات، وزن 20 كيلوجرامًا، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهين ونصف.

وذكر التجار أن البصل المقوّر استقر سعره متراوحًا بين جنيه وربع حتى جنيه ونصف، والبصل الجديد “الفتيل ” 175 قرشًا إلى 250 قرشًا، والبصل القديم تراوح من 4 جنيهات إلى 4.5 جنيه.

ونوه التجار بأن كيلو البطاطس الجبلى تراوح سعره بين 180 قرشًا إلى 225 قرشًا، والبطاطس الفلاحي 225 بدلًا من 300 قرش، والبطاطس متوسطة الجودة 175 قرشًا إلى 180 قرشًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأفاد التجار بأن الخيار الصوب تراوح بين 175 قرشًا إلى 225 قرشًا، والخيار الجديد سجل جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه، والخيار البلدي عالي الجودة 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي أوميجا تراوح بين 7 و8 جنيهات، والفلفل الصعيدي 2.5 إلى 3.5 جنيه، بدلًا من 4 جنيهات، والفلفل الحامي الفلاحي 3 إلى 3.5 جنيه.

وأضاف التجار أن أسعار البطاطا الحلوة تراوح الكيلو الواحد من 2 إلى 3 جنيهات، والقلقاس من 4 إلى 5 جنيهات.