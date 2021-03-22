اقتصاد وأسواق

الثوم الأحمر بـ 9جنيهات ..أسعار الخضروات بسوق العبور22مارس 2021

تذبذب سعر السوق الخضر والفواكه
الصاوي أحمد 8:30 ص, الأثنين, 22 مارس 21 8:30 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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شهدت أسعار الخضروات تفاوتا في سوق العبور اليوم الاثنين 22-3-2021 ،حيث تراجعت البطاطس والباذنجان وارتفاع الخيار والثوم الاحمر واستقرار البصل في بورصة سوق الجملة لبيع الخضار والفواكه بحسب التجار .

وسجلت أسعار البطاطس 125إلي 250قرشا بتراجع نصف جنيه ،والباذنجان القديم 150 إلى 250قرشا بإنخفاض 50قرشا ،بينما ارتفع الثوم الاحمر خمسون قرشا ليسجل 9جنيهات ، وتراجع الباذنجان الجديد نصف جنيه ليسجل 3.5جنيه مقابل 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

،وأضح التجار أن أسعار الفلفل الرومي تراوح من 4 جنيهات إلي 5جنيهات،الثوم الأبيض تراوح بين 6 جنيهات إلي 6.5 جنيه ، وسعر الباذنجان العروس الأسود 4جنيهات للكيلو في أسواق الجملة للخضر والفاكهة في العبور واكتوبر .

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وأضاف التجار أن الباذنجان الأبيض سجل 5جنيهات ،والباذنجان الملون من 6 جنيهات إلي 7جنيهات،والليمون 12 جنيها إلي 14 جنيها ،والكوسة إلى 4جنيهات والليمون” اضاليا” من 2 إلى 4جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البسلة تأرجح بين 4 جنيهات إلي 5 جنيهات ، والفاصوليا من 7جنيهات إلي 12جنيها ،والجزر 75قرشا إلى 100قرشا بعرشه،والجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175قرشا .

وأشار التجار إلى أن سعر قفص الطماطم مستقر بين 25جنيها إلى 45جنيها ، وزن 20كيلو جرام ، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهين ونصف للبيع جملة، والقطاعي 3.5جنيه للكيلو .

ونوه التجار إلى أن البصل الفريش تراوحت سعره بين جنيه وربع حتي جنيه ونصف، والبصل الجديد “الفتيل ” 175قرشا إلى 250قرشا ،والبصل القديم تراوح من 4جنيهات إلى4.5جنيه .

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اسعار الخضروات في سوق الجملة

وأوضح التجار إلى أن كيلو البطاطس الجبلى تراوح من 180قرشا إلى 225قرشا، والبطاطس الفلاحي 250 قرشا، وبطاطس متوسطة الجودة 175قرشا إلى 180قرشا.

وكشف التجار أن الخيار الصوب ارتفع بين 200إلي 250قرشا بدلا من 175قرش ،والخيار الجديد “الصوب ” جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه،وخيار بلدي عالي الجودة 3.5جنيها .

اسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي يتراوح بين 7إلي 8جنيهات،والفلفل الصعيدي “الشطة “يتراوح بين 2.5 جنيه إلي 3.5جنيه للكيلو الواحد ،و الفلفل الحامي الفلاحي 3إلي 3.5جنيه أيضا .

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وذكر التجار أن أسعار البطاطا تراوحت اليوم من 2إلي 3 جنيهات ، والقلقاس من 4جنيهات إلي 5جنيهات للكيلو ،والبطيخ 15جنيها للواحدة، والجوافة 5جنيهات للكيلو ،والكنتالوب 4جنيهات، والتفاح المستورد 12جنيها ،والموز 6جنيهات، والفراولة 5.5جنيها، والبلح الأسود 5جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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