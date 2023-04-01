الثلاثيني يقتنص مكاسب مؤشرات البورصة فى الربع الأول (جراف)

نجحت البورصة المصرية في تحقيق مكاسب ملحوظة في الربع الأول من العام الحالي، تركزت في المؤشر الرئيس للسوق egx30 والذي صعد بواقع 14.47% مغلقا عند مستوى 16418 نقطة.

وسجلت باقي المؤشرات مكاسب ضعيفة حيث صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.18% مغلقا عند 2807 نقطة، ومؤشر egx100 بنسبة 2.1% مغلقا عند مستوى 4232 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 88 مليار جنيه، مغلقا عند 1.049 تريليون جنيه، مقارنة بإغلاق 961 مليار جنيه الربع الأخير من العام 2022.

وسجلت التداولات 193.2 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 71.5% من قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت التداولات على السندات 28.51% خلال الربع.

واقتنص المستثمرون المحليون 82.7% بصافي مشتريات، 3.51 مليار جنيه، والعرب بنسبة 8.3% بمشتريات 1.529 مليار جنيه، فيما كان نصيب الأجانب بيعي بنسبة 9%، بصافي 5.039 مليار جنيه.