عقـــارات

الثلاثاء المقبل.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة

لأعمال ربط خطي مياه وتعديل المرافق المتعارضة مع المونوريل
سارة لطفي 1:02 م, الخميس, 27 يناير 22 1:02 م, الخميس, 27 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، نظراً لقيام الجهاز بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور ( من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، وأيضاً لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

اقرأ أيضا  هيئة المجتمعات : 22 شركة عقارية تتنافس لاقتناص قطعة أرض في سوهاج الجديدة

وأوضح في بيان له، أنه سيتم ضعف المياه خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا بالتجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وضعفها بإسكان الشباب بالمحليات ( 1 – 2 – 6 – 7 – 8 ) والمستقبل 1 و 2، وانقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات ( 3 – 4 – 5) بالتجمع الثالث.

وأكد أنه سيتم قطع المياه بالأحياء ( الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس – حي 3/4 – الشويفات – الجولف – غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – آرابيلا – غرب آربيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة)، عتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة للتجمع الخامس حتى الساعة 10 مساء نفس يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.

اقرأ أيضا  «بدر الدين - CCC» يتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع «205 الشيخ زايد»

وأشار البيان أنه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٥١٠٠)، وأنه سيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سارة لطفي

ملف الكاتب سارة لطفي

اقرأ أيضاً

نائب وزير الإسكان يتابع إجراءات منظومة إدارة مياه الأمطار في الإسكندرية

سارة لطفي 12:57 م, الخميس, 27 يناير 22

وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 60 عمارة بمشروع تطوير «سور مجرى العيون»

سارة لطفي 12:46 م, الخميس, 27 يناير 22

كايرو فستيفال سيتي مول يفتتح مدرسة المقاتلة للتعليم المجتمعي بالفيوم

شريف عمر 5:27 م, الأربعاء, 26 يناير 22

دبي للتطوير تطلق مشروع (OBSIDIER) العاصمة الإدارية باستثمارات 4 مليارات جنيه

شريف عمر 5:25 م, الأربعاء, 26 يناير 22

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

سارة لطفي 2:20 م, الأربعاء, 26 يناير 22

«بدر الدين – CCC» يتولى تنفيذ أولى مراحل مشروع «205 الشيخ زايد»

شريف عمر 9:36 ص, الأربعاء, 26 يناير 22