الثلاثاء المقبل.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، نظراً لقيام الجهاز بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور ( من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، وأيضاً لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

وأوضح في بيان له، أنه سيتم ضعف المياه خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا بالتجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وضعفها بإسكان الشباب بالمحليات ( 1 – 2 – 6 – 7 – 8 ) والمستقبل 1 و 2، وانقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات ( 3 – 4 – 5) بالتجمع الثالث.

وأكد أنه سيتم قطع المياه بالأحياء ( الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس – حي 3/4 – الشويفات – الجولف – غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – آرابيلا – غرب آربيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة)، عتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة للتجمع الخامس حتى الساعة 10 مساء نفس يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.

وأشار البيان أنه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٥١٠٠)، وأنه سيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها.