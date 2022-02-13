عقـــارات

الثلاثاء المقبل .. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور

بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان
أحمد صبحي 11:35 ص, الأحد, 13 فبراير 22 11:35 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور  الجديدة، يبدأ بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 85، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 86، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 90، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 91، يوم الأحد 27/2/2022.

ووحدات العمارة 92، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022.

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ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة

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بقلم أحمد صبحي

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