الثقافي الروسي بالقاهرة يكرم خريجي الجامعات السوفيتية

ولاء البرييقوم الكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر ومستشار السفارة الروسية, بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد بتكريم خريجى الجامعات والمعاهد الروسية المختلفة، وذلك فى السابعة مساء الغد الموافق الخميس 7 ديسمبر، بالمركز الثقافى الروسى بال

ولاء البري



يقوم الكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر ومستشار السفارة الروسية, بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد بتكريم خريجى الجامعات والمعاهد الروسية المختلفة، وذلك فى السابعة مساء الغد الموافق الخميس 7 ديسمبر، بالمركز الثقافى الروسى بالدقى.

ويؤكد الكسى تيفانيان أن الاحتفالية تقام فى يوم الخريج الذى تحرص فيه إدراة المراكز الثقافية الروسية فى كل دول العالم على تكريم الخريجين الأجانب الذين يلعبون دورا مهما وحيويا فى مد جسور التواصل بين روسيا وشعوبهم، ويأتى الاهتمام بالخريجين المصريين تأكيدا للدور البارز الذى تلعبه الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية فى توطيد التعاون بين مصر وروسيا من خلال أعضائها الذين يشغلون أماكن حيوية فى المجتمع المصرى.

ومن جانبه، صرح شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، أن احتفالية يوم الخريج هو تقليد روسى ثابت كل عام, إذ يحرص الجانب الروسى بالتنسيق مع الجمعية على تكريم عدد من الخريجين أصحاب الإسهامات المتميزة سواء فى تخصصاتهم أو فى دعم العلاقات المصرية الروسية ونعتز بوجود أعضاء فى كل التخصصات مثل الطاقة النووية والبحث العلمى والآثار والثقافة والترجمة، ونمتلك القدرة المتكاملة من خلال هؤلاء المتخصصين فى تقديم مشروع كامل لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أسعدنا مقوله فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، فى لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسى عندما قال “نعول على المصريين من خريجى روسيا فى دعم العلاقات المصرية الروسية”.



