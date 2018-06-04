الثقافى البريطانى يطلق برنامجًا لدعم الإبداع بـ 30 مليون جنيه‎

المال –خاص يُطلق المجلس الثقافى البريطانى برنامجًا بقيمة 30 مليون جنيه مصرى لدعم الاقتصاد الإبداعى وقطاع المشاريع الاجتماعية فى مصر.يعمل هذا البرنامج، الذى أُطلق عليه اسم "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية" والممتد لفترة عامين، على تشجيع الاقتصاد الإبداعى والاجتماعى -وهو أحد مجالات

المال –خاص

يُطلق المجلس الثقافى البريطانى برنامجًا بقيمة 30 مليون جنيه مصرى لدعم الاقتصاد الإبداعى وقطاع المشاريع الاجتماعية فى مصر.

يعمل هذا البرنامج، الذى أُطلق عليه اسم “تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية” والممتد لفترة عامين، على تشجيع الاقتصاد الإبداعى والاجتماعى -وهو أحد مجالات التنمية الاقتصادية الذى يجمع بين الثقافة والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال –وذلك عن طريق مشاريع تعمل على تحسين حياة أفراد المجتمع المهمشين.

سيعمل المشروع من خلال ثلاثة مستويات أساسية للتدخل.

المستوى الأول سوف يجمع بين الجهات الحكومية الرئيسية والمؤسسات الوطنية والأوساط الأكاديمية والمنظمات ذات الصلة للعمل على تعزيز الاقتصاد الإبداعى وقطاع المشاريع الاجتماعية.

ويعمل المستوى الثانى مع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإبداعية لفهم وتطوير السوق فى مصر.

أما المستوى الثالث، فسوف يُقدم المنح للأفراد للبدء فى إقامة المشاريع.

وسيوفر البرنامج تمويلاً للمشاريع التى تهدف إلى تمكين النساء والفتيات، وتعزيز فرص توظيف الشباب، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وإشراك المجموعات المُهمشة.

يقول أحمد فؤاد، مدير برنامج تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية أثناء فعالية إطلاق البرنامج: “وُصِف الاقتصاد الإبداعى بأنه المحرك الأساسى للاقتصاد الحديث.

وبينما نبتعد عن النفط باعتباره محركًا للتنمية الاقتصادية، وصف البعض الإبداع بأنه الوقود القادم لدفع عجلة الاقتصاد فى المستقبل.

“من خلال دعم رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشاريع الإبداعية والاجتماعية والعمل مع صانعى السياسات والوسطاء لخلق نظام بيئى يمكن لهم أن يزدهروا وينجحوا فى إطاره، يتبنى برنامجنا منهجًا شاملاً من شأنه أن يساعد على التخفيف من وطأة الفقر وعدم المساواة والبطالة بين الشباب، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة ودعم المجموعات المُهمشة.”

فى مصر، سيعمل برنامج تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية مع الحكومة وقطاع الأعمال من أجل الوصول لفهم أفضل لحالة الاقتصاد الاجتماعى والإبداعى والحواجز التى تعيق تنميته وتقديم توصيات لدعم النمو الشامل طويل الأجل.

وعن البرنامج، يقول أليكس لامبرت القائم بأعمال مدير المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، “من خلال إطلاق هذا البرنامج الجديد فى عامنا الثمانين فى مصر، يبُرهن المجلس الثقافى البريطانى على أن أعمالنا لا تزال وثيقة الصلة بالمصريين فى القرن الواحد والعشرين.

“يهدف هذا البرنامج إلى البناء على مشاريعنا السابقة فى القطاعات الاجتماعية والإبداعية على مدى السنوات الماضية، وكذلك البناء على المبادرات الحالية التى تقوم بها المنظمات والشركاء الآخرين فى تلك القطاعات.

“نحن نُقدم الخبرة والتمويل والشراكات مع بريطانيا للمساعدة فى تحفيز المناطق الاقتصادية الجديدة محل الاهتمام فى مصر. وبالتركيز على الإبداع والمجموعات المهمشة، نواصل إظهار القيم الأساسية لعمل المجلس الثقافى البريطانى كمنظمة ثقافية تُركز على الأفراد والفرص “.

يذكر أنه قد وقع الاختيار على مصر إلى جانب أربع دول أخرى (البرازيل وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا) للمشاركة فى برنامج تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية.