الثقافة تنعي رائد آلة الناي علي الحفني

المال- خاصنعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، "رائد آلة الناي" الفنان على الحفني الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين.وقالت عبدالدايم في بيان إن الموسيقى فقدت أحد روادها، مشيرة إلى عطائه الذي امتد لعقود طويلة ووصفته بأنه نهر كانت وستظل تنهل منه الأجيال.يذكر أن على الحفني هو رائد آلة ا

المال- خاص

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، “رائد آلة الناي” الفنان على الحفني الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين.

وقالت عبدالدايم في بيان إن الموسيقى فقدت أحد روادها، مشيرة إلى عطائه الذي امتد لعقود طويلة ووصفته بأنه نهر كانت وستظل تنهل منه الأجيال.

يذكر أن على الحفني هو رائد آلة الناي في العالم العربي، وعضو في اللجان الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وتقييم الأعمال الفنية بالأكاديمية بدار الأوبرا المصرية.

وحصل الفنان الراحل على درجة الأستاذية عام 1996، وكان الممتحن الخارجي للكونسرفتوار أثناء عمله بالكويت لآلات النفخ والإيقاع لمدة 12 سنة.

وكرمت دار الأوبرا المصرية الحفني مع 16 رائدا لآلة الناي، كما كرمته وزارة الثقافة المصرية، وتم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربية العام الماضي.