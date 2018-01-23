الثقافة تنعى سيد خطاب

علي راشدنعت وزارة الثقافة الدكتور سيد خطاب في بيان لها، وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مؤكدة أن مشواره حافل بالمواقف الإيجابية البناءة والعطاء الدائم للحياة الثقافية، فهو صاحب بصمات واضحه فى الحياة الثقافية.وأضافت عبد الدايم أن سيد خطاب كان أحد قيادات

علي راشد

نعت وزارة الثقافة الدكتور سيد خطاب في بيان لها، وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مؤكدة أن مشواره حافل بالمواقف الإيجابية البناءة والعطاء الدائم للحياة الثقافية، فهو صاحب بصمات واضحه فى الحياة الثقافية.

وأضافت عبد الدايم أن سيد خطاب كان أحد قيادات الوزارة البارزة وكان يتمتع بخلق عظيم، أن الساحة الثقافية تفقد رائدا من روادها، وقدمت وزير الثقافة العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعية الله أن يغفر له ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن سيد خطاب أستاذ النقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، فضلاً عن أنه ممثل ومخرج مسرحي مصري، بدأ نشاطه الفني عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في نهاية السبعينيات، وقدم أدوارًا تمثيلية بسيطة كما عمل مساعد مخرج في المسرح، ومن أفلامه “الرغبة” 1979 و”ضربة شمس” 1980 و”الحريف” 1983 ومن مسرحياته “يوم عاصف جدًا” و”زكي غبى جدًا” و”الورثة”.