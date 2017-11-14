الثقافة تعتمد بناء أوبرا الصين بالأقصر

علي راشد اعتمد الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، وهان بينج الوزير المفوض و المستشار الاقتصادى والتجاري لسفارة دولة الصين، دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء أوبرا الأقصر، اليوم، بحضور المهندسة شين أوكسي، المهندسة المسؤولة عن المشروع، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتو

علي راشد

اعتمد الكاتب الصحفي حلمى النمنم، وزير الثقافة، وهان بينج الوزير المفوض و المستشار الاقتصادى والتجاري لسفارة دولة الصين، دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء أوبرا الأقصر، اليوم، بحضور المهندسة شين أوكسي، المهندسة المسؤولة عن المشروع، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وأشرف ممتاز، ممثلا عن وزارة التعاون الدولى، والمهندس علاء الديب مدير الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالاوبرا.

فى البداية رحب وزير الثقافة، بالوفد الصيني، لافتا إلى نجاح العام الثقافي المصري الصيني، والذى افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم دولة الصين ببناء دار أوبرا الصين، خلال مشاركته بحفل ختام العام، بالصين.

وقال وزير الثقافة: إن الأقصر هي مدينة التنوع الثقافى، بما تضمه من معابد فرعونية وتراث إسلامي ، وأن بناء أوبرا ، سيجعلها منارة حضارية، لافتا إلى أن مصر والصين لديهما حضارة عميقة، ونتطلع بأن تكون أوبرا الأقصر هي بداية طريق التعاون الثقافى بين الدولتين.

وأضاف: أن مصر ترحب بالتعاون الثقافى والفني، مع الصين، وهو ما ظهر ثماره فى حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني، عندما تشارك الفنانون المصريين والصينين ، تقديم أوبريت “أوبرا عايدة”، معبرا عن رغبته فى استمرار تبادل الفعاليات الثقافية والفنية، خلال الفترة المقبلة.

ووعد وزير الثقافة، بإزالة كل المعوقات وتسهيل كل الإجراءات من أجل سرعة البدء فى تنفيذ مبني دار الأوبرا بالأقصر، والتى من المقرر أن تبلغ مساحتها 13 ألف متر، داعيا وزير ثقافة الصين، لحضور مصر، والمشاركة بوضع حجر الأساس.

فيما عبر الوزير المفوض الصيني، عن ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر، ثقافيا وتجاريا واقتصاديا، مؤكدا على أن انشاء دار أوبرا بالأقصر، هى رسالة سلام للعالم.