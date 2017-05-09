الثقافة تضع اللمسات الأخيرة لليالي رمضان

أحمد صلاح: صندوق التنمية يبدأ بليلة الرؤية عماد فتحي: قصور الثقافة في المعز والمعرض غادة الريدي: من المحتمل أن تكون هناك ندوات فنية بالمعرضعلي راشدبدأت الخريطة الثقافية والفنية لشهر رمضان في طور التشكيل، حيث تعمل جميع قطاعات وزارة الثقافة حاليًّا على وضع اللمسات الأخيرة والتأكيدات للضيوف والفِرق

أحمد صلاح: صندوق التنمية يبدأ بليلة الرؤية

عماد فتحي: قصور الثقافة في المعز والمعرض

غادة الريدي: من المحتمل أن تكون هناك ندوات فنية بالمعرض



علي راشد

بدأت الخريطة الثقافية والفنية لشهر رمضان في طور التشكيل، حيث تعمل جميع قطاعات وزارة الثقافة حاليًّا على وضع اللمسات الأخيرة والتأكيدات للضيوف والفِرق المشاركة بالفعاليات المتنوعة التي تقام في كل عام.





وسيكون العمل الأكبر، هذا العام، في شارع المعز الذي تقام فيه الليالي الرمضانية، والتي تقام على مدار 10 أيام من 5 إلى 14 رمضان، والتي ستضم أكبر عدد من الفِرق ووِرش العمل المتنوعة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة، وتقدم فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجًا ثريًّا للندوات والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى الفِرق الفنية التابعة للهيئة، والتي تعبر عن محافظات مصر في الوجه البحري والوجه القبلي، كما تشارك الهيئة أيضًا والتي سيكون لها التنظيم الأكبر في تلك الفعاليات بمعرض لإصداراتها.

من جهته أكد عماد فتحي، المسئول عن برنامج ليالي رمضان الثقافية، أن هيئة قصور الثقافة ستنظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في شارع المعز، وستشارك أيضًا الفِرق الفنية التابعة للهيئة بالعديد من الاحتفالات خلال معرض فيصل للكتاب والذي يقام خلال شهر رمضان من كل عام.

وأضاف أن هناك العديد من الإدارات التابعة للهيئة ستقوم بأدوار مختلفة في الليالي الرمضانية، فالإدارة المركزية العامة للندوات ستقدم مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى وِرش العمل وتشجيع المواهب للأطفال، بينما تقيم إدارة المكتبات معرض كتاب خاص بإصدارات قصور الثقافة، أما إدارة الطفل فتقدم عروضًا مسرحية للأطفال ومسرح العرائس، وورشًا فنية مختلفة في الحكي والرسم، كما تقدم إدارة المرأة ورشًا فنية ومعارض مشغولات يدوية من مختلف الفئات والمحافظات.

كما أشار فتحي إلى أن إدارة الشئون الفنية التابعة للهيئة، والتي تتبعها هيئة المهرجانات، ستقدم الفرق الشعبية من محافظات وجه بحري ووجه قبلي، والتي سيشارك الكثير منها خلال الليالي بشارع المعز، وأيضًا سيكون هناك مشاركات خاصة لإدارة الموسيقى وكورال الأطفال والتي ستقدم حفلات الموسيقى العربية.

أما صندوق التنمية الثقافية فسيكون له دور أيضًا في تلك الليالي من خلال معارض الحِرف اليدوية مثل الطين والحصير وصناعة السجاد والمنتجات الفخارية والمعرض الخاص بمركز الحرف التقليدية، ويقدم الصندوق على مدار الشهر احتفالاته بمراكز الإبداع.

ولفت أحمد صلاح، المسئول الإعلامي بصندوق التنمية الثقافية، إلى أن الصندوق سيبدأ الاحتفال بشهر رمضان الكريم من خلال فعالية “ليلة الرؤية” والتي ستقام في ليلة رؤية هلال شهر رمضان بشارع المعز، والفعالية عبارة عن احتفالية فنية لمجموعة من فِرق الصندوق أبرزها التنورة، وأقيمت تلك الاحتفالية للمرة الأولى في العام الماضي.

وأوضح صلاح أنهم يعملون حاليًّا على البرنامج الكامل للفعاليات خلال الشهر، ومن المقرر أن يصدر بشكل نهائي خلال وقت قريب، وستكون الفعاليات في العديد من المراكز التابعة للصندوق، وأبرزها سيكون بقصر الأمير طاز.

كما تقام الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب على مدار 10 أيام، في الفترة من 9 إلى 18 رمضان، وسيضم المعرض إصدارات وزارة الثقافة بمشاركة كل قطاعاته، سواء بالنشر مثل هيئة الكتاب– الجهة المنظمة للمعرض– والتي تشارك بإصداراتها وسلاسلها بخصم 20%، وكذلك إصدارات المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة بخصم 50%، ويقام المعرض بأرض الهيئة بمنطقة فيصل بمشاركة عدد من دور النشر الخاصة ويقام على هامشه مجموعة من الفعاليات الثقافية من ندوات وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى ورش العمل الخاصة بالأطفال من خلال مسرح للطفل يقدم عروضًا خاصة به، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية بالعديد من ورش العمل الخاصة بالحرف اليدوية.

وأشارت غادة الريدي، مسئول الاحتفالات الفنية بمعرض الكتاب، إلى أنه من المقرر أن تكون هناك ندوة أو اثنتان فنيتان خلال فعاليات الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب، لكن لم يتم تأكيد الاحتفاليتين بعد إلا أنه سيكون هناك المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية.

كما تقيم دار الأوبرا المصرية 16 ليلة ثقافية وفنية وتشهد ساحة الهناجر مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقام سنويًّا، بالإضافة إلى أن معرض للكتاب على هامش تلك الفعاليات يضم إصدارات قطاعات وزارة الثقافة.

كما تستمر الفعاليات التي تُقام بحديقة السيدة زينب، والتي تشمل مجموعة من الحفلات الفنية وأيضًا الأمسيات الشعرية ويقوم بتنظيم ليالي رمضان بالحديقة المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للطفل والذي يعرض مجموعة من الأفلام والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال، ويستمر البيت الفني للمسرح في عروضه المسرحية على مسارح الدولة خلال الشهر.