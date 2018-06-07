الثقافة العربية.. أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (12)

الشـعر (2)

لا غرابة فى أن تكون كلمة «الشعر» سابقة فى لغة الجزيرة العربية على مرادفاتها فى وادى النهرين وأرض كنعان.

والمعلوم الآن من أطوار الشعر فى اللغات السامية أنه تَحَوَّلَ فى الآرامية والعبرية من الفقرات المسجوعة إلى السطور المتوازية على نسق قابل للترنم والإنشاد. ثم توقف عن التطور لارتباطه بالشعائر الدينية، بينما تَطَوَّر النَّظْم فى بلاد الجزيرة العربية حتـى صـار «فَنًّا» مميزًا بأوزانه وأقسامه التى تُعرف بأسمائها دون أن تنسب إلى ناظم معلوم.

على حين أن القصائد العبرية غير معروفة باسم فنى يدل عليها، وإنما تُعرف بأنها على غرار قصيدة لهذا الشاعر أو ذاك.

وتوقفت بعض اللهجات السامية عند السطور المتوازية، ولم تتطور بها إلى تقسيم الأوزان والتفاعيل الواضحة.

ويستشهد الأستاذ العقاد بما قاله الأستاذ «جلبرت مورى» فى بحثه عن الأوزان والأعاريض، حيث قال:

«إن إحدى نتائج هذا الاختلاف زيادة الاعتماد على القافية فى اللغات الحديثة. ففى اللغتين اليوانانية واللاتينية ينظمون بغير قافية لأن الأوزان فيهما واضحة، وإنما تدعو الحاجة إلى القافية لتقرير نهاية السطر وتزويد الأذن بعلامة ثابتة للوقوف، وبغير هذه العلامة تثقل الأوزان وتغمض، ولا تستبين للسامع مواضع الانتقال والانفصال، بل لا يستبين له هل هو مستمع لكلام منظوم أو كلام منثور، وقد اختلف الطابعون هذا الاختلاف فى بعض المناظر المرسلة من كلام شكسبير، فحسبها بعضهم من المنثور وحسبها الآخرون من المنظوم. ومما يلاحظ أن اللاتين اعتمدوا على القافية حين فقدوا الانتباه إلى النسبة العددية… وأن الصينيين يحرصون على القافية لأنهم لا يلتزمون الأوزان. وأن انتشار القافية فى أغانى الريف الإنجليزية يقترن بالترخص فى التزام الأعاريض.

«ويستطرد العلامة الناقد الأديب إلى الشعر الفرنسى فيقول: «إن اللغة الفرنسية حين رجع فيها الوزن إلى مجرد إحصاء المقاطع وأصبحت المقاطع مطولة وصامته… نشأت فيها من أجل ذلك حاجة ماسة إلى القافية فصارت فى شعرها ضرورة لامحيص عنها، ودعا الأمر إلى تقطيع البيت أجزاء صغيرة ليفهم معناه».

ويرى الأستاذ العقاد وكان رحمه الله شاعرًا وعالمًا بالشعر، أن من أسباب الاكتفاء بالوزن دون القافية فى أشعار الغربيين يتمثل فى سبب لم يذكره العلامة «جلبرت مدرى». وهو غناء الجماعة للشعر المحفوظ الذى يحفظه المغنون بفواصله ولوازمه ومواضع النبر والترديد فى كلماته وفقراته. ففى تلك الحالة ينساقون مع الإيقاع دون حاجةٍ إلى القافية عند نهاية السطور.

وعلى خلاف غناء الجماعة، نرى أن شعراء هذه اللغات بعينها يلتزمون القافية فى الغناء، بل ويكثرون من القافية فى المقطوعات التى يرتِلها المنشدون المعروفون فيما يقول الأستاذ العقاد باسم ألـ Bards أو اسم «Minstrals» ؛ وكلهم يرتلون أو يترنمون بما ينشدون.

فلا شعر فى لغة من اللغات فيما يقول بغير إيقاع، وقد يجتمع كله من وزن وقافية وترتيل فى القصيدة الواحدة.. هذا الاجتماع نادر فى لغات العالم، ولكنه ميسور فى لغة واحدة هى اللغة العربية.

فالكلمات نفسها موزونة فى اللغة العربية، والمشتقات كلها تجرى فيما يقول على صيغ محدودة بالأوزان المرسومة كأنها قوالب البناء المعدة لكل ترتيب.

وهنا ينبه إلى أنه لا ينبغى التعجل واعتبار هذا الفرق فى الخصائص الموسيقية مرجعه إلى الاختلاف بين الأمم الآرية والأمم السامية كما توهم بعض المستشرقين وبعض المتعجلين من الكتاب الشرقيين.

فاللغة العبرانية كما تقدم لغة سامية فى أصولها، ولكنها خالية من الوزن والقافية، وتستعيض عنهما بالأسطر المتوازية والكلمات المترددة بين السطر الأول وما يليه.

وقد كان العبريون يجهلون فنون العروض حتى انكشفت للباحثين اللاهوتيين بعد ترجمة التوراة والإنجيل، واطلاع علماء اللاهوت على أصول اللغات التى كتبت بها أسفار العهدين القديم والجديد. عند ذلك انكشف للأسقف «لوث Lowth» فى القرن الثانى عشر أن أشعار الكتابين لا تجرى على وزن محدود، وأن قوام الشعر عند العبرانيين «سَطْر» يرددونه لأغراض ستة: المجاز، والاستطراد، والتفسير، والمبالغة، والمقابلة، والمقارنة.

ويضرب الأستاذ العقاد أمثلة للترديد لمقابلة المعنى الحقيقى بالمعنى المجازى، كما جاء فى بعض المزامير، أو للاستطراد كما جاء فى قول أيوب.

وعلى هذه القاعدة بُنى النظْم فى العبارات الموقعة التى ترددت فى العهد الجديد، مثلما جرت وصايا السيد المسيح عليه السلام من مثل قوله:

«اسألوا تعطوا»

«اطلبوا تجدوا»

«اقرعوا يفتح لكم… إلخ.

* * *

فالخواص الشعرية التى امتازت بها لغتنا العربية ليست من خواص اللغات السامية، وليس لها نظير فى العبرية ولا فى الكلدانية ولا فى معظم اللهجات التى تفرعت على أصول الكلام عند الساميين.

* * *

ويستخلص الأستاذ العقاد أن فن الصياغة الشعرية سلك فى تطوره ثلاثة مسالك متفاوتة فى أمم شرقية وغربية لا تنتمى إلى سلالة واحدة.

ففى بعض هذه الأمم يتوقف هذا الفن عند السجع الذى يتردد فى الفقرات القصيرة.

وفى أمم أخرى تُراعى القافية، ولا يُراعى الوزن إلاَّ بالمقدار الذى يسمح بمساوقة الغناء والترتيل.

وفى الأمة العربية وحدها تم التطور، فانتظم الوزن بتفعيلاته وأسبابه وأوتاره وروعيت فيه القافية، وقامت صياغة الشعر فنًّا مستقلاًّ عن الغناء، يُعرف بأسماء بحوره وقواعد أوزانه.

ولا يعزى هذا الفارق النادر فيما يرى إلى الحداء وحده أو إلى انفراد الحادى بالغناء، بل يعزى إليهما معًا مقترنتين بتلك الحاسة السمعية التى تفرق بين مخارج الحروف ودقائق النغم.

والخلاصة أنه لا مراء أن فن الشعر قد تطور بين عرب الجزيرة قبل تطوره بين العبريين من القبائل السامية، وبين اليونان من الشعوب الهندية الجرمانية.



[email protected]

www. ragai2009.com