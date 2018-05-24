الثقافة العربية.. أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (2)

الثقافة العربية هى إذن ثقافة الأمة التى نشأت تتكلم اللغة العربية، وعاشت تتكلمها كما كانت على الألسنة فى كل طور من أطوراها.. وسنة التطور حقيقة مقدورة فى جميع اللغات.

كان أشهر اللغات السامية وأكثرها شيوعًا بالجزيرة العربية بأطرافها فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ثلاث لغات هى فيما يقول الأستاذ العقاد : اليمنية، والآرامية، والكنعانية. نبتت فى جنوب الجزيرة وامتدت إلى مواطن الهجرة التى درجت عليها القبائل منذ فجر التاريخ.. شرقًا إلى وادى النهرين أو طريق البحر الأحمر، وغربًا إلى فلسطين.

ثم شاعت الآرامية وغلبت على سائر اللهجات، وتفرعت منها النبطية أُمّ لهجات الحجاز، ولم تكن الآرامية بعد شيوعها غريبة عن المتكلمين بالكنعانية أو الحميرية وعن الكاتبين بالحروف النبطية أو حروف المسند، وحروف المسند نظام قديم فى الكتابة تطور من جنوب الجزيرة العربية، ومعظمه فى اليمن.

ويشير الأستاذ العقاد إلى أن مؤرخى العرب كانوا ينسبون شعوب العرب البائدة جميعًا إلى «إرم» وكانوا يسمونهم بالأرمان. ويجوز أن يكون الأراميون فيما يقول من سلالة هؤلاء الأرمان، هاجروا إلى وادى النهرين فى تاريخ مجهول، ولكن المعلوم من تاريخهم يرجع إلى عهد دولتهم التى حكمت بابل، وقام فيها بالأمر «حمورابى» صاحب التشريع المشهور ( سنة 2460 ق. م )، حيث سادت اللغة الآرامية وادى النهرين وبادية الشام وأرض كنعان وبلاد الأنباط.

وينقل الأستاذ العقاد عن صاحب كتاب «الأبجدية : مفتاح تاريخ الإنسان» قوله إن الآرامية فرع كبير يرجع إلى الهجرة السامية الثالثة، ويطلق اسم آرام الذى ورد فى التوراة على سلالة عنصرية كما يطلق على الإقليم الذى تسكنه، ويقال عن جدهم إنه ابن «سام بن

نوح»، وقيل فى موضع آخر إنه حفيد «ناحور» أخى إبراهيم، ويقال عن «يعقوب» إنه أرامى تائه. وتعتبر رسائل تل العمارنة المسمارية فى القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م أقدم إشارة إليهم باسم «أخـلام» أى الأحـلاف، ويوصفـون فـى ألـواح تل العمارنة بأنهم أفواج مترحلة مغيرة، ويرجح أنهم قدموا من جهة الشرق الشمالى لبلاد العرب إلى بادية الشام، وإلى العراق.

وقد مرت بالآراميين أطوار ضعف استعرضها صاحب كتاب «الأبجدية»، ولكن لم يكن فقدان الحرية السياسية يعنى نهاية التاريخ الآرامى، وقد أصبحت اللغة الآرامية هى اللغة الدولية فى ذلك العهد، وأصبحت إحدى اللغات الرسمية فى الإمبراطورية الفارسية فى عهد الدولة الآخميدية، ولسانًا عامًّا للتجار من مصر إلى آسيا الصغرى إلى الهند.

وتمام هذا الكلام فيما يخلص الأستاذ العقاد أن الآرامية كانت تنازع العبرية بين اليهود وهى لغتهم الدينية، ويستشهد بما جاء ببعض أسفار العهد القديم، وبما جاء بعد الميلاد بالأناجيل التى أورد منها ما جاء بالإصحاحين الرابع عشر والخامس عشر من إنجيل مرقس من عبارات للسيد المسيح عليه السلام تدل على أنه كان يتكلم بالآرامية. وعلى ذلك يصح القول بأن الآرامية كانت عربية تلك الأيام فى مواطنها، وأنها قريبة جدًّا من اللغة العربية الفصحى بعد تطورها نحو ثلاثة آلاف سنة لا يستغرب أن يحدث فيها اختلاف فى نطق الألفاظ وتركيب بعض العبارات.

وجملة القول إن الثقافة الآرامية عربية فى لغتها ونشأتها ونسبتها إلى عنصرها، وإنه لا يمكن أن تعرف لها نسبة إلى أمة غير الأمة العربية فى عهودها الأولى، ومن ثم فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من فضل هذه الأمة على الثقافة العالمية.

أسماء أخرى

يستقصى الأستاذ العقاد فى هذا الفصل، أسماء الأمم والبلاد التى عاصرت العرب فى تلك الحقبة كما عرفها اليونان وانتقلت منهم إلى الأوروبيين والشرقيين بعد شيوع الثقافة اليونانية.

فقد كان اليونان يتوسعون كثيرًا فى تسمية البلاد والأمم وإطلاق الاسم على موضعه وعلى المواضع التى تجاوره فى بعض الأحوال.

من ذلك أنهم أطلقوا اسم «سورية» على الإقليم المشهور بين شواطئ البحر الأبيض الشرقية وبلاد الروم وتخوم العراق، ثم توسعوا حتى شملت «آشورية»، وأصبح اسم السريان عندهم علمًا على الآراميين فى رقعة واسعة من وادى النهرين إلى سيناء وأطراف الحجاز.

ويطلقون اسم «فينيقية» على شاطئ فلسطين، على تفصيل فى ذلك يورده الأستاذ العقاد.

واليونان وضعوا اسم «أثيوبية» ومعناه الوجوه المحترقة وأرادوا به البلاد التى عرفها العرب قديمًا وحديثًا باسم الحبشة، ثم شملوا بها اليمن، وأوشكوا بعد ذلك أن يعمموا هذا الاسم على الأفريقيين السود جميعًا.

والهند سميت كلها باسم نهرها المعروف فى الغرب الشمالى منها.

وعلى هذا يحدث أحيانًا أن يتكلم اليونان عن أثيوبى وهو يمنى، أو عن فينيقى وهو سورى، وعن أشورية وهم يقصدون سورية. وعن هؤلاء جميعًا وهم يقصدون المتكلمين بالآرامية التى كانت أوسع اللغات انتشارًا بين جميع هذه البلاد.

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