الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (3)

ثبت من الآثار المحفوظة فيما يقول الأستاذ العقاد أن المصريين الأقدمين تطوروا بالكتابة من رسم الصور إلى رسم المقاطع إلى رسم الحروف التي تُسمى اليوم بالحروف الأبجدية، وتسمى عند الأوروبيين عامة بحروف «الألف باء تاء» alphabet نقلاً عن العربية.

وقد تبينت رسوم بعض الحروف المصرية القديمة فيما أورد من ألواح سيناء، وهى حلقة الاتصال بين الحروف الأولى وبين الحروف على أشكالها المتقاربة التي تطورت بعد ذلك فى مختلف اللغات.

إلاَّ أن الحروف المصرية القديمة كانت مقصورة على الكتابة الدينية وكتابة الدواوين وما شابهها من المراجع الرسمية، وإنما انتشرت في المعاملات العامة بعد أن نقلت من سيناء إلى البلاد الواقعة على طرق التجارة الشرقية، بجميع مواصلاتها برًّا وبحرًا من الهند إلى شواطئ البحر الأبيض وحدود البلاد المصرية.

ولأن مراكز التجارة الكبرى كانت على هذا الطريق فى بلاد العرب، لم يكن غريبًا أن تظهر في لغة العرب خطوط الحرف المسمارى وخطوط حرف المسند وخطوط الحرف النبطى بين شمال الحجاز وجنوب فلسطين.

فقد كانت التجارة على خط المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة وما جاورها، تحتاج إلى المعاملة الكتابية، وكانت المواصلات على غير هذا الخط تجرى عن طريق البادية بين وادى النهرين وشواطئ البحر الأبيض، ولذلك لم يكن غريبًا أيضًا أن توجد على هذا الطريق بقايا الكتابة الصفوية والكتابة اللحيائية والثمودية فى حوران وتَدْمُر والحجر من ديار «ثمود».

والغالب على التجارة العربية، فيما أورد، أنها تسلك طريق البر على ظهور الجمال، بيد أنها لم تكن معزولة عن البحر. فإن العرب ركبوا البحر قديمًا فى المحيط الهندى وسبقوا الملاحين إلى شواطئ أفريقيا الشرقية في الجنوب، ووجدت في بلادهم صناعة بناء السفن عند العقبة وعمان، ولم يكن سليمان الحكيم هو مبتكر هذه الصناعة، وإنما وجدها قائمة عند العقبة، فعمل سفنه فيها كما جاء فى سفر الملوك الأول من العهد القديم: «وعمل الملك سليمان سفنًا فى عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر سوف فـى أرض أدوم».

وكعادة الأستاذ العقاد، لم يذكر رقم الإصحاح ولا بالتالى رقم الآية فيه، رغبةً منه فيما يبدو لى أن يشرك القارئ معه ويقتضيه بذل الجهد فى تحصيل مراده، وكثيرًا ما أفصح الأستاذ العقاد عن أنه لا يكتب لمن يريدون التسلية أو إزجاء الفراغ، وإلى أنه يبغى شراكة واجبة بين الكاتب والقارئ.

كيفية توثيق النص

وتوثيق النص معروف لدى العلماء، ولكنى أحب أن أيسِّره للقارئ العادى. والطريق أن يلجأ إلى «فهرس الكتاب المقدس» للدكتور جورج بوست، وصدر عن مجمع الكنائس فى الشرق الأدنى، وصدرت له عدة طبعات. ومقسم تبعًا للحروف الأبجدية، ولتيسير البحث فإن الفهرس أورد بابًا «للأعلام» يشمل أسماء الأشخاص والأماكن.. إلخ، ويلحظ القارئ أن الآية التى استشهد بها الأستاذ العقاد قد ورد فيها لفظ «أدوم» ولفظ «عصيون جابر» ولفظ «بحر سوف»، فإذا اختار مثلاً لفظ «عصيون جابر» لقلة تكراره، وفتح على حرف العين يتلوها حرف الصاد سيجد أن موضع «عصيون جابر» مذكور فى عدة أسفار، وفيما يتعلق بسفر الملوك الأول، ومختصره «1 مل»، فوارد أن المكان مذكور فى سفر الملوك الأول (1 مل) بالإصحاح 9 الآية 26، وبالإصحاح 22 الآية 48، وبذلك تصير مهمة القارئ ميسورة، وسوف يجد النص الذى أورده الأستاذ العقاد موجودًا بالآية (26) من الإصحاح (9) سفر الملوك الأول. والنص « عمل الملك سليمان سفنًا في عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر سوف فى أرض أدوم» (الملوك الأول 9: 26).

عودة إلى الأستاذ العقاد

ونعود إلى الأستاذ العقاد، فقد أضاف أن هذه الجهة سميت قبل الإسلام «فرج الهند» كما ذكرها الطبرى في تاريخه، لأنها كانت ملتقى التجارة من طريق البحر والبر، ويقول المسعودى فى تاريخه «مروج الذهب» إن الملاحين العرب كانوا يديرون قيادة السفن ويدونون تجاربهم فى الكتب المتوارثة، وكان فى بحر الهند كما قال: «مشائخ وُلدوا ونشأوا من ربابين ( المرابين ) وأشاتمة ( جمع شتام من الشتم ) ووكلاء وتجار، ورأيت معهم دفاتر في ذلك يتدارسونها ويعولون عليها».

وبداهة فإن صناعة السفن لا تنشأ فى سنوات، ولا بد لها من أجيال، ومن الواضح فيما يورد الأستاذ العقاد أن صناعة السفن لم تكن عامة في كل بلاد العرب وما جاورها، وإنما توجد صناعة السفن فيما أورد حيث تتيسر وسائلها من الأخشاب والمعادن ومواد اللحام والطلاء، وحيث تتيسر إلى جوارها مراسى السفن للبناء والإصلاح والمأوى، ولهذا كانت شواطئ البحر الأبيض الشرقية أعمر الشواطئ بمراكز هذه الصناعة ومراكز الملاحة معها، لأنها نهاية الطرق البرية من قبل آسيا، وبداية الطرق البحرية إلى القارتين الأوروبية والأفريقية، وإلى جوارها غابات الشجر الذى يصلح لبناء السفن وموارد المواد المنوعة التي تدخل في صناعتها، فكانت شواطئ فلسطين ولبنان أعمر الشواطئ الشرقية بأسباب الملاحة والملاحين ومراكز التجارة التي تصدر من البلاد أو ترد إليها من خارجها، وكانت هذه الشواطئ هى التي اشتهرت عند اليونان باسم «فينيقية»، ونسبوا إليها كل ما استوردوه من بلاد العرب على طريقها، وتواتر عندهم أنها البلاد التي تلقوا منها الحروف وعلم الكتابة.

الأبجدية اليونانية

موجز القول فيما أورد الأستاذ العقاد إن أسماء الحروف اليونانية وأشكالها ومعانيها، تشهد بأنها منقولة من المصادر العربية، سواء كانت فينيقية أو آرامية أو يمنية.

فالأبجدية تسمى عند اليونان بالا «ألفا بيتا» وتبدأ بالألف والباء والتاء، ثم تتوالى فيها حروف كثيرة بلفظها العربى فى العصر الحاضر على وجه التقريب.

وليس لأسماء الحروف معانٍ مفهومة فى اللغة اليونانية، ولكنها بهذه الأسماء مفهومةً المعنى فى لغتنا العربية العصرية، فضلاً عن اللهجات العربية الغابرة.

وأقرب هذه الحروف إلى المعانى العربية الشائعة في أيامنا حرف الباء من بيت، وحرف الجيم من جمل، وحرف العين من عين، وحرف الفاء من فم، وحرف الكاف من كف، وحرف الميم من ماء، وحرف الياء من يد.

وأشكالها المرسومة قريبة من أسمائها الأولى كما يُرَى فى شكل البيت وشكل رقبة الجمل وشكل العين وشكل الفم، وغيرها من الأشكال.

ويؤكد الأستاذ العقاد على ذلك بأن الرجوع إلى نطق أسماء الحروف كما شاعت أول استعمالها في البلاد العربية، يبين العلاقة بين أشكالها ومعانيها جميعًا دون استثناء حرف واحد. فكلها أوائل كلمات مفهومة من بقايا الكتابة التصويرية التى ترسم الشكل كله، وتأخذ من الكلمة حرفها الأول عند الكتابة بالحروف.

وليس من اللازم أن يكون شيوع الحروف كلها قد تم على صورة واحدة فى وقت واحد، إذ من المحقق فيما يؤكد أن حروف العلّة تأخرت زمنًا طويلاً بعد الحروف الساكنة.

كذلك يثبت من تاريخ الكتابة أن الحروف المتشابهة نشأت على التدريج، لتميز الأصوات المتشابهة أو التي يسهل الإبدال بينها، کالتاء والثاء، والحاء والخاء، والدال والذال، والعين والغين، وغيرها من المتشابهات في نطقها ورسمها، فإنها تتبدل فى لفظها اليوم كما كانت تتبدل منذ مئات السنين، ويتبين من تاريخ التدرج فى الكتابة أن الحروف المتشابهة وضعت حينًا بعد حين للتمييز بينها بعد التباس النطق بها ووضوح الحاجة إلى تمييزها ببعض العلامات، كعلامات النقط والتذييل.

ولهذا يرجح المؤرخون أن اليونان نقلوا حروفهم من البلاد العربية جميعًا ولم يقتبسوها كلها دفعةً واحدةً من الفينيقيين.

يقول المستشرق المعروف مرجليوت ص 11 من كتابه عن الصلات بين العرب وبنى إسرائيل: «يرد على الخاطر سؤال عن أسماء المواقع التي تظهر على خريطة اليونان القديمة كعسكرا: أى المعسكر، وفندس: أى الجبل من الفند وهو الجبل العظيم باللغة العربية، ولاريسا: أى العريش أو الخيمة، إلى أمثال هذه الأسماء التى تشبه أسماء المواقع فى الأندلس بعد الفتح الإسلامى، فيبادر إلينا السؤال: ألاَّ تشير هذه الأسماء إلى حضارة عربية عريقة وصلت إلى اليونان ومعها حروف الأبجدية قبل أن يصل إليها الفينيقيون بحروف تخالفها».

وهنا يدلل الأستاذ العقاد على أن هذا الاحتمال ليس ببعيد، ليخلص إلى حقيقة أخرى هى انتقال لوازم الحضارة وصناعاتها الأولية على الأقل مع انتقال الكتابة وانتقال أساليب استخدامها في المعاملات، فإن الأمة المتعلمة لا تأخذ الكتابة من معلميها وتترك ما عندهم من صناعة السفن والملاحة، ومن معارف الفلك والجغرافيا التى يعتمدون عليها فى السياحة، ولا مناص لها من الشعور بالحاجة إلى أدوات الحضارة التى يجلبها إليهم أصحاب السفن التى تدل ببنائها وبما تحمله من بضائعها على التقدم فى العلم ولوازم العيش ومطالب الحياة.

بقى ختامًا لهذا الفصل أن التواريخ اليونانية، والأساطير الشعبية تسجل استفادة اليونان من صناعات البلاد العربية ومعالم حضارتها.



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