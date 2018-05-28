الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (4)

من العرب الأقدمين

تعلم اليونان صناعة الحضارة

يفتتح الأستاذ العقاد هذا الفصل بشهادة هيرودوت في الكتاب الخامس من تاريخه يقول فيه: «والآن نذكر أن الفينيقيين الذين جاءوا مع قدموس (ابن أجينور ملك صيدا فى الأساطير اليونانية) وإليهم يُنسب الجفريون (من علم الجفر، أو علم الحروف ويدعى أصحابه أنهم يعرفون أحداث العالم قيل وقوعها)، قد أدخلوا معهم إلى اليونان بعد قدومهم إلى بلادهم صناعات كثيرة منوعة، منها: صناعة الكتابة التى كانوا يجهلونها على ما أحسب، قبل ذلك. فنقلوا حروفهم أولاً على مثال الحروف الفينيقية بغير تصرف. ثم تغيرت مع الزمن لهجاتهم فتغيرت معها رسوم حروفهم، وقد كان الآيونيون أكثر الإغريق الذين كانوا يومئذ يقيمون في تلك البلاد حيث نزل الفينيقيون، فاقتبسوا الحروف الفينيقية مع تعديل قليل في رسم بعضها، وما زالوا بعد حين يسمونها بالفينيقية إنصافًا لمن نقلوها إليهم، وقد كان الآيونيون يسمون الورق بالقديد لأنهم كانوا يكتبون على الجلود عند ندرة صحائف الكتابة، وما برح البرابرة يكتبون عليها إلى هذه الأيام، وقد رأيت بنفسى كتابة بالحروف القدموسية (من قدموس) محفورة على بعض القوائم المثلثة في معبد (أبولون أسمنياس) بثيبة البوطية (مدينة بوطية)، رسومها تحكي الرسوم الآيونية، وعلى إحداها هذه العبارة:

«أقامنى أمفتريون من عهد مقدم التلبويـة»… فهـى قريبـة مـن عهد لايوس بن لابداكوس بن بوليدورس بن قدموس… وعلى قائمة أخرى نقشت هذه العبارة من شعر العروض السداسى: وهبنى سكاوس الملاكم للشمس الساطعة بعد فوزه: هبة جميلة معجبة… ولعله سكاوس بن هيبوكون ! فإن كان هو الذى وهب القائمة ولم يكن أحد آخر يسمى بمثل اسمه فتاريخ الهبة يرجع إلى عهد أوديب بن لايوس…«ورأيت على القائمة الثالثة كتابة نظمت من العروض السداسى يقول كاتبها: إن الملك لاودامس وهبها للشمس النافذة عند جلوسه على عرشه هبة جميلة معجبة… «وفي عهد لاودامس هذا ابن أتوكليس أخرج القدموسيون من بلادهم ولاذوا ببلاد الأنشيليين على الشاطئ الغربي من ألبانيا الحديثة»…

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ويُعَقّب الأستاذ العقاد على ما أورده هيرودوت فى تاريخه، بأن المستفاد من قوله أن الآيونيين أى اليونان نقلوا الكتابة كما هى بغير تصرف، كما نقلوها برسوم حروفها وألفاظها.

فقد ظلوا يكتبون السطور فيما أورد من اليمين إلى الشمال كما نكتب العربية، وبقيت هذه الطريقة متبعة عندهم في نقوش الأوانى إلى ما بعد اقتباس الكتابة بعدة قرون، ولم تظهر لهم كتابة من الشمال إلى اليمين إلاَّ فى القرن السابع قبل الميلاد.

يقول الأستاذ العقاد:

«ولا شك أن اليونان غبروا زمنًا طويلاً وهم يتلقون ثقافتهم وصناعتهم من القدموسيين بأوطانهم المختلفة من آسيا الصغرى إلى حدود بلاد الألبان العصرية في الجنوب، فلا بد أن يكون هذا الزمن موغلا فى القدم عدة قرون كي تمتزج أخباره التاريخية بروايات الأساطير المتداولة على ألسنة الجماهير، فإن أساطريهم تضيف إلى أخبار التاريخ التى تنسب إلى قدموس فضل تعليمهم الكتابة وبنائه لمدينة بوطية أنه كان من أصحاب أخبار المعجزات الذين تعينهم الآلهة، وتملى عليهم مكائد الحرب والخديعة، ومنها أن قدموس قتل التنين الحارس لبعض الينابيع في بوطية، ونثر أسنانه على الأرض فنبتت منها شرذمة من المردة المسلحين أحاطوا به ليقتلوه، فأوحت إليه الربة أثينا أن يلقى إليهم بجوهرة كريمة بهرتهم فتركوه واقتتلوا عليها حتى أفنى بعضهم بعضا ولم َ يبق منهم غير خمسة لم يقدروا عليه لأنهم خرجوا من المعمعة منهوكين مهزولين. ومن هنا يقال عن النصرة التى تنال بالثمن المرهق والخسارة الفادحة، أنها نصرة قدموسية أو قدمية، ويجرى هذا فى التعبيرات المجازية بين المحدثين من الأوروبيين.

«ويقول المعجم الأثرى أنهم كانوا يعبدون هرمز رب الحكمة والمعرفة عندهم باسم قدموس، «وأنه كان يقال عنه: إنه مخترع الزراعة والحدادة وصناعات الحضارة على التعميم، وإن الشعراء الأقدمين لم يكن لهم علم بمقدمه.. أكان من الشرق أم من مصر أم من فينيقية، ولما قيل أخيرًا: إنه من فينيقية قرنوا اسمه باختراع حروف الأبجدية التى يعرف الإغريق جيدًا أنهم أخذوها من الفينيقيين».

وعلى غير عادة الأستاذ العقاد، يشير هنا إلى «معجم الآثار السلفية» (ص 106)

تأليف سيفيرت، وهى إشارة مرجعها حرصه على إثبات المصادر الأجنبية التى تشهد على صدق ما أورده واستنبطه.

ويستخلص مما تقدم، أن الواقع يثبت أن الحروف اليونانية القديمة كالحروف العربية، وأن اليونان كانوا يكتبونها من اليمين إلى الشمال كالعربية، وأنها بأشكالها وأسمائها ذات معنى فى اللغات السامية، ولا معنى لها فى لغة من اللغات الأوروبية.

كذلك فإن انتقالها إلى اليونان كان مقرونًا بانتقال صناعة الكتابة وأدواتها وما يتصل بها من الصناعات الأخرى. ومن أمم البحر الأبيض الشرقية تعلم اليونان الملاحة وفنونها، وترجح النقوش وأسماء المواقع فى البلاد اليونانية ترجح وصول العرب بحضارتهم إلى تلك البلاد فى زمن قديم سابق على شيوع أسماء «لاريسا» أى العريش، و«عسكرا» أى العسكر، و«فندس Pindus» أى الجبل العظيم.

ويستشهد الأستاذ العقاد على اقتباس اليونان من العرب، من تشابه الكلمات فى اللغتين، ولا سيما الألفاظ التى تدل على أصل متشعب فى العربية. ويتابع بعض هذه الكلمات، ويستدل بها وبأثرها فى استخلاصاته فى شأن الملاحة وصناعة السفن، والتى كان السبق فيهما للعرب.

ويوازى هذا الاستدلال تحويل أسماء أيام الأسبوع إلى الترتيب العددى أسوة بأسمائها العربية، وغيروا منها اسم السبت والأحد بعد ظهور المسيحية، ولم يكن اقتباسهم من المسيحية إلاَّ اطرادًا لهذه القاعدة وجريًا على هذا القياس.

رجائى عطية

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