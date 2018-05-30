الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (6)

تلاميذ أبديون



ينبئ موقع اليونان الجغرافى بالعلاقة التى توجد بينه وبين الحضارات الشرقية، أو توجد بينه وبين أطوار الأمم فى حركات هجرتها- واستقرارها- منذ فجر التاريخ.

فلم تنقطع علاقات اليونان بالشرق منذ خمسة آلاف سنة على الأقل، ولم تكن علاقاتها بالشرق فى هذه العصور إلاَّ علاقة التلمذة على الثقافات العربية المتتابعة، لا سيّما الثقافة الروحية والنظرة الكونية العامة، تليها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة والتجارة.

وما يجرى اليوم كثيرًا- من مناظرة بين الجنس الآرى والجنس السامى ومزايا كل منهما فى التفكير والأخلاق، واقتداره على إنشاء الثقافة وحفظ الحضارة، وتلحق اليونان ( الأوروبية ) بالجنس الآرى.

يستوجب بيان أن الآرية صفة كسبها اليونان من الشرق، ولم يكسبها بغير العلاقة التى اتصلت بينهم وبين الشرق بعد انفصالهم عنه.

واليونان على الحالين منتسبون إلى الشرق فى ثقافتهم، وهذا سر امتيازهم على باقى الآريين الذين بقوا طويلاً على همجيّتهم.

فليس صحيحًا إذن أن «الآرية» هى منبع ثقافة اليونان وسر امتيازهم وتفوقهم الذى يخصهم به الأوروبيون المحدثون.

وفى المرحلة الأولى للهجرات، قَدِمَ الآباء الأولون لليونان من القارة الآسيوية بعقائدهم الروحية كما أخذوها من منبعها فى الشرق. فالإله «زيوس» عندهم مأخوذ من الهندية القديمة، وذكر «أبى الأرباب» عندهم ـ هو اسم مركب من كلمتين بهذه اللغة الهنديـة : «داوس پاتر» أى أبى الأرباب «جوبيتر».

والمرحلة التالية للهجرة القديمة، هى مرحلة الكتابة والصناعة، سواء جاءتهم من هجرة «قدموس» وزمرته الفينيقية، أم من هجرة تُماثلها فى مصدرها. فإن هذه أو تلك من ثمرات موقع اليونان الجغرافى الذى قربهم وأتاح لهم التتلمذ على الشرق والاستفادة من حركات شعوبه.

وأتت المرحلة الثالثة بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ولم يكن دخول اليونان فى المسيحية إلاَّ مرحلة فى هذا السبيل المطروق من مراحل التلمذة على الثقافة الشرقية.. الأدبية والصناعية والروحية.

والخلاصة التى يخلص إليها الأستاذ العقاد، أن حكم الموقع الجغرافى وما صاحبه أن اليونان تلاميذ «طبيعيون» لكل ثقافة شرقية.

الثقافة العبرية

سبق العرب للعبريين فى ثقافتهم الدينية، أوضح ولا شك من سبقهم لليونان فى ثقافة المعرفة وصناعة الحضارة. فوقائع التاريخ وقراءته أقرب سندًا ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ من الوقائع والقرائن التى أثبتت سبق الثقافة العربية لثقافة اليونان.

فمن هم العبريون- وبالتالى أطوار علاقاتهم، وما أوثق الأقوال عن نشأتهم الأولى؟

يجيب الأستاذ العقاد بأن أوثق الأقوال عن نشأة العبريين منذ أربعين قرنًا على وجه التقريب- أنهم قبيلة بدوية صغيرة عاشت زمنًا فى جنوب بلاد العرب إلى الشرق، وبقيت على حالة بين الإقامة والترحل إلى مسافات قريبة، حتى انتقلت- مع ملازمتها الشاطئ- إلى جنوب وادى النهرين.

فالعبريون فى نشأتهم قوم ضعاف قليلون فى العدد، اضطروا للاكتفاء بالمعيشة التى يتركها- زهدًا أو استغناءً- سادة الصحراء.

والموقع الذى اختاروه كان لا بد وأن يكون قريبًا إلى الشاطئ قريبًا إلى الحاضرة، ولكنهم عاشوا بين البادية والحاضرة يؤدون الأعمال التى تتطلبها الحاضرة من البادية وتتطلبها البادية من الحاضرة.

وفى هذه المعيشة البدوية الحضرية يكمن كل سر من أسرار التاريخ العبرى من فجر التاريخ إلى العصر الحاضر، وإليها- فيما يورد الأستاذ العقاد- يرجع تعليل المشكلات والأزمات التى عَرَّضَ العبريون أنفسهم لها حتى هذه الأيام.

يقول الأستاذ العقاد:

«ومشكلة العبريين قديما وحديثًا هى هذه المشكلة : هى مشكلة «التحجر» على حالة القبيلة وحالة «العصبية» بالدم والسلالة، وعقيدتهم فى جوهرها هى عقيدة عصبية منعزلة، تؤمن بإله تعبده لأنه إلهها، وهو الإله الذى يرعاها لأنها شعبه الذى يحابيه بين الشعوب لغير سبب ولغير فضيلة فيه غير أنه شعبه المختار لديه.

«وهذه حالة من العزلة «المتعصبة» لا بد أن تسوق القوم إلى اصطدام عنيف بينهم وبين جيرانهم من جانب البادية ومن جانب الحاضرة، ولا بد أن يقع فيها ذلك الشعور النافر بين صاحب المال وبين الوسيط والسمسار، كلما تحركت المطامع وتعسرت المنافع، ونشبت المنازعات فى البيئة، ولو كان نشوبها لسبب غير السمسرة والاستغلال».

وغير معروف على التحقيق هل ترجع تسميتهم إلى أنهم ينتسبون إلى «عابر بن سام»، أو لأنهم عبروا نهر الفرات إلى أرض كنعان بعد قدومهم إلى وادى النهرين.

ففى سفر يشوع بالعهد القديم، يقول يشوع للشعب كله : «هكذا قال الرب إله إسرائيل- آباؤكم سكنوا فى عبر النهر منذ الدهر- تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور، وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به فى أرض كنعان» ( يشوع 24 : 2)

إلاَّ أنهم لضعفهم ـ كانوا يلوذون فى كل موقع سكنُوه بمن هو أقوى منهم من القبائل التى يحتمون بمصاهرتها.

ولما نزلوا أرض كنعان جعلوا لغتهم لغة كنعانية.

وما زالوا على هجرتهم من موقع إلى موقع حتى لجأوا إلى مصر وعادوا منها إلى الأرض التى سمّوها بأرض الميعاد، ولم يتفقوا على حدودها.

وقد لازمتهم آفتهم الخالدة بعد إقامة المملكة وتعاقب العروض زهاء أربعة قرون، فلم يفارقوا نظام القبيلة بعد محاكاتهم لجيرانهم فى نظام الدولة، ولبثوا فى دولتهم كما لبثوا فى هجرتهم قبيلة معزولة عن الأمم، بل سبطًا معزولاً عن سبط فى داخل القبيلة، وظلت لهم شريعة «العصبية القبلية» دستورًا يصلح لهم وحدهم فى تقديرهم، ولكنه لا يصلح لتنظيم الدولة التى تجمعهم بغيرهم فى كل تقدير.

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ولا ضرورة فيما يرى الأستاذ العقاد ـ للبحث الطويل فى سبب فشل الإسرائيليين فى سعيهم لدولة تقوم على العصبية العرقية، فإن «الفكرة العالمية» لا تتولد من دعوة عنصرية، بل يكون تقويض أساس هذه الدعوة شرطًا لازمًا لمجرد تصحيح النية وتوجيه الرغبة إلى الفكرة الإنسانية العامة والثقافة التى تستفاد لجميع الشعوب، ولا تكون وقفًا على شعب واحد دون سواه.

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