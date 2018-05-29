الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونان والعبريين (5)

الفلسفة



لم تكم الفلسفة استثناء من هذه القاعدة فى تاريخ الثقافة الشرقية واليونانية، خلافًا لظن الكثيرين أن فلسفة اليونان نشأت فى منبتها منقطعة عن ثقافة العالم.

إن طاليس فيما يقول الأستاذ العقاد:

« هو أبو الفلسفة اليونانية كما قال عنه أرسطو الملقب بالمعلم الأول. وقد ذكره فى كتاب ما بعد الطبيعة وقال عنه: إنه مؤسس الفلسفة. واستشهد بقوله: إن الماء مصدر جميع الأشياء، وذكره فى كتاب السماء واستشهد بقوله: إن الأرض جسم يطفو على الماء. وذكره فى كتاب النفس واستشهد بقوله: إن المغناطيس ذو حياة لأنه يقدر على تحريك الحديد. وذكره فى كتاب السياسة، وروى من أخباره أنه أدخل بعض التحسين على معاصر الزيتون وجمع ثروة حسنة بهذا الاختراع.

« وفى الأخبار التى جمعها عنه كتاب « المرشد إلى من قبل سقراط من الفلاسفة » أنه عرف أسباب الكسوف والخسوف، وأنه كشف منزلة الدب الأصغر من منازل الفلك، وأنه أدخل الفلسفة من مصر إلى بلاد اليونان، واهتدى إلى قواعد تمكنه من قياس مسافة البعد بين الشاطئ والسفن فى البحر، وتمكنه من قياس ارتفاع الهرم بقياس ظله، كما اهتدى إلى بعض النظريات فى حساب المثلثات والدوائر، ويقول الكتاب بعد ذلك: إن المصادر المختلفة تنبئنا بأنه تعلم الهندسة من المصريين وأنه وخلفاءه كانوا تلاميذ للمصريين والكلدانيين. وكان ولا ريب مدينًا بالكثير مما عرفه فى هذين العِلْمين اللذين اشتهر بهما… وإن كان المفهوم أنه استخدم الأساليب العلمية فى تنظيم هذه المعرفة.

« ومما له معناه الظاهر فى نسبة المعارف التى استخدمها طاليس إلى مصادرها أنه كان معدودًا من « حكماء اليونان السبعة »، وأن هؤلاء الحكماء كانوا أشبه « بهيئة مستقلة » لا تنقص عن هذا العدد، ويضاف إليها بديل ممن يخرج منها إذا ثبت أنه أقحم نفسه على الهيئة بسلطان الإمارة أو الرئاسة.

« ولا يخفى أن « نحلة السبعة » فى كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها الأول من بلاد ما بين النهرين، حيث يتكلمون عن السيارات السبع وعن الأيام السبعة وعن السوابيع المتعددة فى أعمار الأكوان، وقد كان طاليس يعيش فى ليديا من بلاد آسيا الصغرى، ويتلقى معلوماته من قبلها فى مسائل الفلك ومسائل النظريات الكونية وأصول الخلق والحياة، وكان تلميذًا للمصريين فى العلوم الرياضية كما يقول مؤرخوه ».

فإذا قيل إن الفلسفة لم تكن استثناء فى شئون الثقافة التى نقلها اليونان عن الشرق، فلا يعنى هذا إنكار فضل الفلسفة اليونانية على الفلسفة القديمة بمدارسها المختلفة.

وقد نشطت حركة الفلسفة اليونانية فى العصر الذى شاعت فيه الكتابة على الورق، وتيسرت الموصلات، ولنشأتها فى بلاد لم تحكمها دولة عريقة، ولم تكن إلى جوارها دولة من دول الكهانة التى تتوارث أسرار المعرفة ومباحث الفكر وأسرار الطبيعة وما وراءها من الغيب المجهول.

على أن اليونان ما لبثوا جيلاً أو جيلين حتى اصطدموا بسلطان الدين وسلطان الدولة، فقُتل سقراط، وتشرد أفلاطون، وقضى أرسطو بقية حياته فى عزلة وإهمال، وكان عدد الهاربين من فلاسفتهم أكثر من عدد المقيمين.

كذلك حدث فى القارة الأوروبية

ومع اقرار الأستاذ العقاد، بأن غير معلوم من آثار الشرقيين الأقدمين أنهم تركوا « فلسفة » تبحث فى أصول الوجود بغير صبغتها الكهنوتية، إلاَّ أنه لا يمكن الجزم بانقطاع تفكيرهم فى هذه البحوث أو بقصورهم فى ادراك مداها.

ثم يختم الأستاذ العقاد، بأن مراده بإثبات فضل الشرق، لا يعنى أنه يريد أن يبخس فضل اليونان فى ترقية الفلسفة، ولكنه يقرر الواقع أنه ليس صحيحًا اتخاذ الفلسفة اليونانية ذريعة لاتهام الشرق بالقصور. فهذا ادعاء غير صحيح ولا دليل عليه.

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