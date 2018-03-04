الثقافة: الأفلام الأمريكية مسيطرة على دور العرض المصرية

سمر السيد قال هشام مراد، وكيل أول وزارة الثقافة، إن الوزارة حريصة على عودة التنوع فى الأفلام بدور العرض المصرية وألا يسيطر عليها منتج واحد ، مشيراً إلى أن الأفلام الأمريكية هى المسيطرة حالياً .وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهندية بمناسبة عقد م

سمر السيد

قال هشام مراد، وكيل أول وزارة الثقافة، إن الوزارة حريصة على عودة التنوع فى الأفلام بدور العرض المصرية وألا يسيطر عليها منتج واحد ، مشيراً إلى أن الأفلام الأمريكية هى المسيطرة حالياً .

وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهندية بمناسبة عقد مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، أن أحد أدوار الوزارة هو استقدام الثقافات والفنون الأخرى لمصر والقيام بدور التواصل والتعاون بين الشعوب، مشيراً إلى أن هدف مهرجان الهند على ضفاف النيل هو تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين.

أضاف أن الهند ذات ثقافات متنوعة وحضارة عريقة.

ونظمت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع شركة تيم ورك آرتس لاستعراض التنوع الثقافى من خلال مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، وهو مهرجان يقدم عروض معاصرة لموسيقى الكلاسيكسة والرقصات الكلاسيكسة والفتون البصرية والمأكولات الهندية واليوجا إضافة إلى سلسلة ندوات حول الشاى الهندى والتعاون الاقتصادى بين الهند ومصر.

ويشهد عام 2018 الاحتفال بالذكرى الـ70 لاستقلال الهند ومرور 70 عاماً على إقامة العلااقات الدبلوماسية بين البلدين ويتضمن المهرجان هذا العام سلسلة من الفعاليات التى تتضمن الفنون واليوجا والموسيقى والرقص وسلسلة من الندوات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.