«الثروة السمكية»: 2.2 مليون طن إنتاج مصر من الأسماك بنهاية 2020

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ في آخر رصد بنهاية 2020 نحو 2.2 مليون طن تقريبا.

وأضاف مصيلحي لـ “المال ” أنه عقب صدر قانون لتأسيس الجهاز رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يساهم فى تنمية وتطوير الثروة السمكية على النحو الاتى تم تبني 14 خطوة أو إجراء لتنمية المزارع السمكية.

وأكد مصليحي أن أول الإجراءات التي يعمل علي تحقيقها الجهاز هو العمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية للحصول على منتج صحي آمن ونظيف من الأسماك والقيام بالإجراءات الخاصة بالتأجير للمزارع السمكية ومتابعة المتحصلات والمصروفات الخاصة بمناطق الصيد المؤجرة وتسهيل الإجراءات المترتبة على عدم السداد.

وكشف مصيلحي أنه من الأهداف أيضا تأهيل المزارع السمكية من خلال إدخال التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين الوراثى الآمن للأسماك والقشريات وتدريب الكوادر المؤهلة عليها وتحديث نظم الاستزراع السمكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية والمعدات التى تساعد على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة .

ولفت مصيلحي إلى أنه يتم استهداف تطبيق برنامج الأمان الحيوى بالمزارع السمكية للحصول على منتج صحي آمن ونظيف من الأسماك جاهز للتصدير وتدريب الكوادر المؤهلة على التقنيات الحديثة فى الاستزراع والتفريخ والتحسين الوراثى الآمن للأسماك والقشريات.

وكشف مصيلحي أنه يتم التعامل الأمثل لحل مشاكل تصدير الأسماك المصادرة للاتحاد الأوروبي والعمل على فتح الأسواق الأوروبية والعربية لتصدير أسماك المياه العذبة المنتجة محليا والمعاونة في تسهيل عمليات تمويل تعاونيات الثروة المائية وتوفير احتياجاتها والعمل على التوسع فى إنشاء المزارع السمكية على مياه الآبار للتغلب على ندرة المياه.

وأوضح أنه يتم التوسع فى الاستزراع التكاملي فى مناطق الاستصلاح لتحقيق فائض من المنتجات السمكية للتصدير والعمل على التوسع فى استخدام تقنيات الاستزراع المائي الواعدة كنظام إعادة تدوير الاستزراع المائي (RAS)، حيث تتطلب حوالي 20% مما تتطلبه الاستزراع التقليدي في الأحواض المفتوحة وتقنية Biofloc التى تعمل على تحسين جودة المياه من خلال إضافة المزيد من الكربون إلى نظام تربية الأحياء المائية.

وأضاف مصيلحي أنه يتم العمل على رفع كفاء مفرخات المياه العذبة لتحسين وزيادة الإنتاجية ويجري إعداد برامج وقاية من أمراض الأسماك والقشريات يلتزم بها كافة المنتجين وإجراء فحص دورى فى المزارع للتأكد من خلوها من المسببات المرضية المختلفة مع تطبيق التفتيش البيطرى الصحى الدورى على المزارع السمكية.

وأشار مصيلحي إلى أنه يتم العمل على توسع في إنشاء محاجر بيطرية للسيطرة على انتقال الأمراض الوافدة مع تشديد الرقابة على استيراد الأسماك الحية.