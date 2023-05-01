«الثروة السمكية» يستعد لطرح مزرعة بكفر الشيخ بمساحة 903 أفدنة

يستعد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لطرح مزرعة الزاوية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقع على مساحة 903 أفدنة، خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول بالجهاز، أن هذا يأتي ضمن خطة استغلال الجهاز للمزارع غير المشغولة، أو التي تم انتهاء مدة الانتفاع الخاصة بها من المستثمرين.

ولفت المصدر، إلى أنه من المقرر أن يتم الطرح لمدة 25 عاما، والتي سيتم طرحها كقطعة واحدة والتي تحتوى على بئر ارتوازي ملحق به طلمبة رفع مياه كهربائية قدرتها 40 حصان.

واشترط الجهاز أن يكون المتقدم للمزايدة من المشتغلين بقطاع الاستزراع السمكي أو في نشاط أخر مرتبط به، ولا يجوز إدخال شركاء جدد أو تخارج أي شريك أو التنازل عن أي جزء من المساحة المطروحة إلا للجهاز فقط.

كما أنه من ضمن اشتراط الجهاز ألا يقوم الطرف المستغل للمزرعة ردم أن اتلاف المصرف الموازي لمصرف التشوين والمنشأ حتى نهاية القطاع الثالث مع امكانية استغلاله بحالت ويجب المحافظة عليه طوال مدة التعاقد، كما أن الجهاز غير مسئول عن توفير مصدر للكهرباء وعلى المستأجر تزفير احتياجاته بمعرفته دون أدنى مسئولية على الجهاز.

واحتفل الجهاز السبت الماضي تماشيا بالاحتفال العالمي بالسبت الأخير شهر أبريل من كل عام بـ “يوم الطبيب البيطري” .

وقد اختارت منظمة صحة الحيوان (OIE) ، والاتحاد العالمي للأطباء البيطريين (WVA) ، هذا اليوم لتسليط الضوء على العمل المنقذ للحياة الذي يقوم به الأطباء البيطريون في جميع أنحاء العالم، لما له من دور حيوي في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان، وكذلك توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك وتحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.

تناول الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري لهذا العام موضوع “تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مهنة الطب البيطري” ، لما لمهنة الطب البيطري في صحة ورفاهية الحيوانات والناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم .

ونظرًا للدور الهام والبارز الذي يلعبه الطبيب البيطري في المجتمع لدعم الصحة العامة و الأمن الغذائي والبحث العلمي، انطلقت السبت الماضي فعاليات الاحتفال بـ “اليوم العالمى للطب البيطري” ، والذي نظمته نقابات دمياط وبورسعيد والدقهلية فى نادي الحكمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطرين، وبحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشا الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز إلى أن مصر تتمتع بمكانة عالية في إنتاج الأسماك حيث يبلغ حجم الإنتاج 2 مليون طن (20% من المصايد الطبيعية مثل البحر الأحمر، البحر المتوسط ، نهر النيل ، قناة السويس، البحيرات)، وحوالي مليون و650 ألف طن من إنتاج المزارع السمكية، حيث يصل نصيب الفرد من البروتين الحيواني من الثروة السمكية 20 كجم / السنة ، مضيفًا أن قطاع الثروة السمكية أصبح من القطاعات الهامة والواعدة في تأمين البروتين الحيواني للمستهلك المصري.

وأضاف مصيلحي أنه يجب استغلال واستثمار الطبيب البيطري في تنمية الثروة السمكية في مصر وتطبيق نظم الأمان الحيوي للمزارع السمكية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات مثل وحدة المياه ، وأزمة الأعلاف وإمكانية إيجاد بدائل لها، وصحة الأسماك وجودة المنتج، مؤكدًا أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كانت له استراتيجية واضحة بناءة بشأن الاستزراع السمكي من خلال قانون حماية وتنمية البحيرات رقم 146 لسنة 2021.