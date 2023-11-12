الثروة السمكية لـ«المال»: 2.2 مليار جنيه عوائد تسويقية بعد تطوير بحيرة المنزلة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، إنه بعد تطوير بحيرة المنزلة بلغت القيمة التسويقية الإجمالية من المصيد من بحيرة المنزلة 2.2 مليار جنيه، ووصل المصيد السمكي من بحيرة المنزلة 82.5 ألف طن.

وأضاف مصليحي في تصريحات خاصة لـ”المال” حيث يتم صيد أنواع مختلفة من الأسماك منها أسماك البلطى، والعائلة البورية و أسماك القراميط، ومبروك الحشائش، والكابوريا، وأسماك اللوت، والنقط، والبياض، والجمبرى، والدفاس، وأسماك الحنش والبساريا، والدنيس، وأسماك موسى، وبعض من أصناف الأسماك الأخرى .

وأوضح أنه قد جاءت هذه النسبة من الإنتاج من الأسماك في بحيرة المنزلة بدءا من تطوير البحيرة بداية من عام 2022، ومازالت الأعمال المقترح القيام بها لتطوير بحيرة المنزلة مستمرة بهدف الحفاظ والتنمية المستدامة لبحيرة المنزلة وذلك من خلال القطاع البيئي مما ييسر الحفاظ على المسطح المائي بعد أعمال التطهير والتكريك، مما يساهم في الحفاظ على تجديد المياه داخل البحيرة، والعمل على دخول زريعة الأسماك بشكل دوري والحفاظ على الموائل الطبيعية للطيور المهاجرة.

وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي يعد نوعا آخر من الحفاظ على التنمية المستدامة لبحيرة المنزلة، حيث تتيح خلق فرص استثمارية من جزر الترسيب والجزر الأثرية بالبحيرة، وزيادة الثروة السمكية وتطوير موانئ ومرسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد، مما يساهم في تحقيق الربط بين النقل النهرى والبحرى داخلياً من خلال الهجرة.

ويكمل مصليحي أنه من خلال القطاع العمرانى يتم القضاء على التعديات على البحيرة وخلق نمو عمراني يكفل تلبية الاحتياجات العمرانية والخدمية، مما يسهم في خلق تجمعات سياحية جديدة.

“وكشف أيضا علي الإستمرار في تطوير بحيرة المنزلة ينشط القطاع الاجتماعي الذي يسهم في توفير متنفس ترفيهي للتجمعات المرتبطة بقطاع البحيرة من خلال تطوير نطاق كورنيش البحيرة، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للتجمعات المحيطة بالبحيرة ورفع المستوى الاقتصادى، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تكافؤ الفرص التنموية والاستثمارية بين التجمعات المحيطة بالبحيرة.