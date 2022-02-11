الثروة السمكية تطرح عدة مزارع للانتفاع في 5 محافظات بواقع 3600 فدان

طرحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ”التابعة لوزارة الزراعة” حق استغلال عدد من المزارع في نطاق في نطاق عدد من المحافظات الساحلية.

وحسب منشور صادر من هيئة الثروة السمكية لمشغلي المزارع السمكية، فتشمل تلك الأراضي قرابة 3600 فدان في كل من محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة والاسماعيلية والمنيا، وذلك بواقع 54 قطعة بمساحات مختلفة.

وحددت هيئة الثروة السمكية مساحة واحدة في نطاق محافظة دمياط على مساحة 433 فدانا، بمدة حق الانتفاع تصل إلى 25 عاما، بينما حددت مدة حق الانتفاع لباقي المساحات بمدة حق انتفاع تصل إلى 5 سنوات فقط، ليتم فض المظاريف الفنية بين الشركات المتقدمة نهاية فبراير الحالي وبداية مارس المقبل.

وتقع الأراضي المطروحة لاستثمار الاستزراع السمكي بواقع 1541 فدانا في محافظة البحيرة، و967 فدانا في نطاق محافظة دمياط، و160 فدانا في نطاق محافظة كفر الشيخ، بينما تم طرح 218 فدان بمحافظة الاسماعيلية، و672 فدانا بمحافظة المنيا ، 93 فدانا في نطاق محافظة الشرقية.

وكانت قد طرحت هيئة الثروة السمكية الشهر الماضي 4300 فدان فدان في نطاق محافظة الإسكندرية بمنطقة حوض الـ 2000 فدان ببحيرة مريوط.

وكان وزير الزراعة السيد القصير قد كشف مؤخرا، عن دعم مستأجرى المزارع السمكية ولاية هيئة الثروة السمكية الذين انتهت عقود الإيجار لهم منذ فترة، موضحا أنه تمت الموافقة مؤخرا من مجلس الوزراء بناءً على عرضنا على إتاحة تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية، والتي قد انتهت عقودهم منذ فترة وأيضاً الموافقة على أن يتم جدولة المديونيات المستحقة عليهم.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تطوير المفرخات لإنتاج زريعة المياه العذبة والمالحة لتنمية البحيرات وتلبية احتياجات المزارع السمكية والقضاء على الصيد الجائر، حيث تم إنشاء وتطوير مفرخ الكيلو 21 الاسكندرية بطاقة تصل إلى 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة وأيضاً مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة في السنة، وجار افتتاح مفرخ بورسعيد لإنتاج 10 ملايين أصبعية من أسماك المياه المالحة.