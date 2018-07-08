الثروة السمكية: إزالة 1739 حالة تعدٍ على بحيرتي البرلس و المنزلة

الصاوي أحمدأكدت وزارة الزراعة، أنه تم إزالة 1739 حالة تعدي من بحيرتي البرلس والمنزلة منذ انطلاق خطة التطوير قبل عامين وحتى الآن.وأوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الثروة السمكية، والذي حصل "المال " على نسخة منه أن الأعمال التى جرى تنفيذها ببحيرة المنزلة منذ البدء في خطة التطوير حتى

الصاوي أحمد

أكدت وزارة الزراعة، أنه تم إزالة 1739 حالة تعدي من بحيرتي البرلس والمنزلة منذ انطلاق خطة التطوير قبل عامين وحتى الآن.

وأوضح تقرير حديث صادر عن هيئة الثروة السمكية، والذي حصل “المال ” على نسخة منه أن الأعمال التى جرى تنفيذها ببحيرة المنزلة منذ البدء في خطة التطوير حتى الآن تم إزالة عدد 1259 حالة تعد على المسطح المائى وتعميق بوغاز آشتوم الجميل تطهير وتعميق بوغاز” صفارة”.

وأشار “التقرير” إلى أن تم تطوير وتطهير مساحة قدرها 31 مليون متر مربع وتعميق قنوات “الشعاعية “الموجودة بالقرب من بوغاز الجميل

كما يتم حاليا تطوير وتكريك وتعميق بوغازى آشتوم الجميل 1 و2 ويتم تطوير بوغازى البغدادى والصفارة، وفق التقرير.

وتابع تقرير الثروة السمكية، أنه بالنسبة لبحيرة البرلس فقد تم إزالة عدد 480 حالة تعدى و تعميق بوغاز “البرلس” و تطهير وتطوير منطقة “البركة الغربية “بمساحة 15 ألف متر، إزالة النباتات وتكريك قاع البحيرة بمساحة 500 فدان كمرحلة اولية ومساحة 1564 فدان كمرحلة ثانية لزيادة منسوب المياه حتى 1.5 متر وتحسين خواصه و تنفيذ 3 قنوات اشعاعية بطول 1.5 كيلو لكل قناة للمساعدة فى دخول المياه إلى أبعد نقطة داخل المسطح المائى للبحيرة لتحسين خواص المياه وتقليل التلوث.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء حزام آمن بطول 70 كم قدرها 6.4 مليون جنيه،وذلك لمنع أعمال التعديات والحفاظ على المسطح المائى للبحيرة، وجارى حاليا تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات ومديرية الامن للعمل على ازالة التعديات الواقعة على المسطح المائى للبحيرة .

