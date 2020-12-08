«الثروة الداجنة»: مشروعات جديدة بقطاع الدواجن تتجاوز 600 مليون جنيه

كشف د. عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجرى تأسيس 9 مشروعات بقطاع الثروة الداجنة فى 4 محافظات، هي: الوادى الجديد، والأقصر، وشمال سيناء، وقنا، باستثمارات تتجاوز 600 مليون جنيه.

ورجح الانتهاء من تنفيذها وطرح إنتاجها فى السوق المحلية خلال العام المقبل.

ويصل إجمالى حجم الاستثمارات بقطاع الثروة الداجنة لقرابة 85 مليار جنيه، وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

وتستعد السوق المصرية لتصدير الدواجن ومنتجاتها إلى عدة أسواق اعتباراً من العام المقبل، عقب توقف التصدير لنحو 14 عاماً.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة على وجود طلب على الدواجن المصرية ومنتجاتها من عدة دول، مثل الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، والسودان، مرجحاً أن يشهد العام المقبل انتعاشة فى عمليات التصدير.

وأكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ«المال»، على دخول شركات جديدة للاستثمار فى قطاع الثروة الداجنة، بعضها كشركات مساهمة – لم يفصح عن أسماوئها.

ويصل حجم الإنتاج المحلى إلى 3 ملايين طائر يومياً، وفقا لاتحاد منتجى الدواجن.

وأشار درويش إلى أن هناك طلباً على الديك الرومى المدبوح من أسواق الإمارات العربية المتحدة، استعداداً لأعياد الكريسماس، لافتاً إلى أن الطلبات تقترب من 3 أطنان فقط، مشيراً إلى أن العام المقبل قد يشهد طلباً أكبر فى تصدير الدواجن للخارج.

وأوضح أن السوق تشهد حالياً زيادة فى المعروض بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وانخفاض استهلاك المناطق السياحية.

وأكد درويش على أن سعر بيع الدواجن متدنى حالياً، والأكثر تعرضاً للخسارة هو المربى الصغير، والذى يخسر بين 3 إلى 4 جنيهات فى الكيلو الواحد، لافتاً إلى أن سعر بيع الدواجن بالمزرعة يتراوح حالياً بين 19 إلى 20 جنيهاً للكيلو، ويصل للمستهلك بين 24 إلى 25 جنيهاً.